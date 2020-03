Coronavirus: suspension des moyens de pression des services de garde en milieu familial

MONTRÉAL – La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a suspendu vendredi tous ses moyens de pression en milieu familial en raison de l’évolution du dossier de la COVID-19, incluant la grève générale illimitée prévue à compter du 1er avril prochain.

Ainsi, toutes les actions syndicales en milieu familial régi et subventionné sont interrompues.

Une demi-journée de grève prévue le 27 mars et l’ouverture retardée de 2 h, le 20 mars, sont aussi des activités syndicales annulées.

La FIPED-CSQ souhaite toutefois poursuivre les négociations avec le ministère de la Famille.

«Notre priorité à l’heure actuelle est d’être un partenaire du ministère pour freiner la propagation de la COVID-19», a dit dans un communiqué la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

«Nos membres en CPE et en milieu familial ont de multiples questions par rapport aux directives transmises [jeudi] et nous souhaitons collaborer pour défendre les droits de nos membres et assurer la santé et sécurité des enfants et des intervenantes en petite enfance», a-t-elle poursuivi.