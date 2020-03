COVID-19 : Via Rail annule ses longs parcours Le Canadien et L’Océan jusqu’au 27 mars

VIA Rail suspend ses deux longs parcours de l’Ouest et de l’Est du pays, soit, respectivement, Le Canadien et L’Océan, d’ici la fin du mois, en raison de la COVID-19.

La suspension durera jusqu’à 27 mars inclusivement, a annoncé le transporteur de passagers par train, vendredi soir, soulignant toutefois que «le train 15 qui a quitté Halifax ce vendredi 13 mars 2020 complètera sa route jusqu’à Montréal, sa destination finale».

La mesure entraîne l’annulation de 22 trains et affecte plus de 1800 passagers, a indiqué Via.

Le train Le Canadien assure la liaison (dans les deux directions) entre Vancouver et Toronto, alors que L'Océan roule dans l'est entre Montréal et Halifax (dans les deux directions également).

«Cette décision difficile est une mesure préventive exceptionnelle, mais rendue nécessaire pour contribuer à minimiser le risque de contamination au meilleur de nos capacités, a expliqué Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. Nous prenons acte des recommandations du gouvernement fédéral en matière d’éloignement social et de déplacements qui sont en lien avec notre plan d’intervention en cas de maladie et qui mettent l’accent sur la santé et la sécurité de nos passagers et de nos employés.»

Mme Garneau a précisé que les services régionaux qui relient les communautés éloignées continuent de fonctionner «jusqu’à nouvel ordre» selon un horaire et des conditions de voyage révisées. Pour ce qui est de ses autres services, Via dit évaluer «toutes les options possibles en fonction de l’évolution de la situation».