COVID-19: Moisson Montréal filtre l’accès à ses locaux

MONTRÉAL | Les locaux de l’organisme Moisson Montréal, qui se présente comme la plus grande banque alimentaire au Canada, ne seront pas accessibles à ceux qui reviennent de l’étranger ou qui ont contracté la COVID-19.

L’organisme de bienfaisance a fait l’annonce vendredi de nouvelles mesures pour éviter la propagation du virus.

Ainsi, les employés, bénévoles et visiteurs doivent dorénavant remplir un formulaire et déclarer tout déplacement à l'étranger durant les 14 derniers jours, par exemple.

On doit aussi le faire si on a contracté la COVID-19, si on a présenté les symptômes associés à la maladie, si on vit avec quelqu'un qui présente des symptômes ou qui revient de voyage.

«Notre priorité est d'assurer la continuité de notre service essentiel de distribution aux organismes communautaires, tout en prenant les mesures préventives recommandées par l'[Organisation mondiale de la santé], l'Agence de santé publique du Canada, le bureau du premier ministre François Legault, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ainsi que la direction de la santé publique du Québec», a expliqué Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

Par ailleurs, Moisson Montréal a pris la décision de réduire la taille de chaque station de travail dans l'entrepôt à un maximum de 10 personnes.

L’organisme a dit avoir besoin d'un minimum de 85 bénévoles pour fonctionner et assurer sa distribution de denrées aux 250 organismes partenaires.

«Grâce à ces nouvelles mesures sanitaires, les bénévoles vont pouvoir continuer à offrir leur service en toute sécurité», a-t-on précisé par communiqué.