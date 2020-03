COVID-19, télétravail et éducation à distance: le test ultime?

Plusieurs d’entre vous se sont peut-être déjà fait demander de travailler désormais à partir de la maison ou vous avez décidé de le faire sur une base volontaire. Le télétravail n’est pas une tendance nouvelle, mais le contexte actuel pourrait bien permettre d’évaluer les avantages et les inconvénients à une échelle sans précédent.

Dans un article publié ce matin, Erica Pandey du site Axios fait ressortir quelques éléments de réflexion. L’expérience bien involontaire à laquelle les États-Unis se livrent dans un contexte de propagation pourrait sérieusement changer la donne comme le souligne le professeur de la Harvard Business School, Prithwiraj Choudhury : « The virus could act as a game-changer for remote work ».

Avant l’apparition du virus, il n’y avait que 4% des travailleurs américains qui travaillaient uniquement à la maison. En ce qui concerne l’éducation à distance, on retrouvait des formules mixtes, mais le nombre d’étudiants qui complétaient tous leurs cours à distance ne représentait que 16% de l’ensemble de cette communauté.

Les choses changent drastiquement depuis que les Amazon, Microsoft, Google ou autres géants imposent le télétravail. Bien des journaux ont emboité le pas et des douzaines d’universités s’en remettent maintenant à l’éducation à distance. Nous nous approchons aussi de cette réalité.

Si travailler ou étudier à distance constitue un bon moyen d’éviter de suspendre les activités et de maintenir la productivité, la transition est brutale et nous y sommes peut-être mal préparés. Les dirigeants, les employés ou les étudiants sont habitués à une présence physique et à des échanges directs.

La vie au bureau ou à l’école ne se limite qu’à la seule réalisation de tâches strictement professionnelles. Les interactions permettent de développer des relations plus significatives ou encore de laisser échapper un peu de pression en discutant de nombreux sujets de manière informelle.

Si la situation perdure ou qu’on développe le travail et l’éducation à distance après l’épidémie, de nombreux dirigeants s’inquiètent de la productivité. Les études sur la question ne sont pas très nombreuses et leurs résultats ne vont pas forcément dans le même sens. Généralement, on conclut à une baisse de productivité.

Parmi les facteurs qui peuvent contribuer à affecter le travail d’un individu qui travaille à partie de la maison on retrouve : la présence des enfants, la gestion des tâches ménagères et l’isolement. Bien souvent, on finit par souhaiter faire un saut au bureau pour faire avancer les dossiers sans toutes les distractions de la maison.

Outre certains inconvénients qui exigeront des modifications de nos façons de faire si la crise se prolonge, on retrouve également des avantages non négligeables pour des gens dont la situation personnelle les prive parfois d’un meilleur accès au marché du travail : les parents qui choisissent déjà de demeurer à la maison pour être plus proches de leurs enfants et les ceux qui habitent des zones rurales.

La gestion de la propagation de la COVID-19 nous force à modifier bien des façons de faire et notre capacité à nous adapter sera forcément mise à l’épreuve. Le défi est important, mais il pourrait bien conduire à des modifications durables dans plusieurs sphères, dont le marché du travail et le monde de l’éducation.

Vous pouvez accéder à l’article d’Axios (qui redirige lui aussi vers d’autres liens) en cliquant ici.