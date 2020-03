Denis Touchette en charge de la défensive des Carabins

Après avoir passé les dernières semaines à conclure la campagne de recrutement, l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal, Marco Iadeluca, poursuit sa préparation en vue de la prochaine saison. Une étape importante de cette nouvelle ère a été franchie avec l’embauche de Denis Touchette comme coordonnateur défensif des Bleus.

Il s’agit donc d’un retour sur le campus de l’UdeM pour celui qui a occupé le même rôle en plus d’avoir été assistant entraîneur-chef de 2006 à 2011 avec les Carabins.

«Je suis vraiment content de revenir à l’Université de Montréal, a mentionné Touchette, par voie de communiqué. Je retrouve des gens passionnés et engagés avec qui j’ai hâte de travailler. Les aspirations sont grandes pour les Carabins et ça me rejoint. Recommencer à travailler dans le football à temps plein, c’est une opportunité fantastique!».

Iadeluca retrouve pour sa part un collègue avec qui il a eu la chance de collaborer étroitement lors de son premier passage avec l’organisation.

«J’ai toujours eu énormément de respect pour Denis, a noté le pilote des Bleus. J’ai eu la chance de travailler avec et contre lui et dans les deux cas, je le trouvais très professionnel. Nous sommes toujours demeurés en contact et j’étais convaincu qu’il était le candidat idéal pour nous. Je suis très heureux qu’il accepte de diriger notre défensive.»