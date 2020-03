Deuxième cas de COVID-19 en Estrie

Un deuxième cas de COVID-19 a été déclaré jeudi soir en Estrie.

La personne atteinte du SARS-CoV-2 est revenue d’un voyage à l’étranger.

Le premier cas avait été déclaré dans la journée, qui revenait d’Italie.

Ce nouveau cas porte à 18 le nombre de Québécois atteint par le COVID-19.

En Estrie, les mesures pour confiner la propagation ont été annoncées le même jour.

Les écoles privées de la région, dont le Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke, et la commission scolaire Val-des-Cerfs ont annoncé fermer ces portes pour vendredi, contrairement aux écoles de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et de la Commission scolaire des Hauts-Cantons qui ont décidé de laisser ouverts ses établissements, laissant aux parents la décision d’envoyer leurs enfants à l’école ou non.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a limité le nombre de visites auprès des personnes âgées dans leurs établissements.

Des centres de tests de coronavirus seront ouverts à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à l’hôpital d’Asbestos au CSSS du Granit, et dans les régions limitrophes, à l’hôpital de Granby.