Du calme! Il n’y a pas de pénurie en vue

Les tablettes vides dans les magasins d’alimentation peuvent donner une impression d’apocalypse, mais le premier ministre du Québec et les spécialistes se font rassurants.

« On ne prévoit aucune pénurie de nourriture », a affirmé François Legault vendredi lors de son point de presse sur l’état de la situation de la COVID-19 au Québec.

Depuis deux jours, les magasins d’alimentation ont été assaillis par des clients qui désiraient faire des provisions alimentaires, mais aussi de produits sanitaires.

Les meilleurs au monde

« Il ne faut pas avoir peur. Notre système d’approvisionnement au Canada est un des meilleurs au monde. [...] Si on arrive en magasin et que des tablettes sont vides, elles seront remplies pour le lendemain », assure Jean-François Belleau, directeur des relations publiques et gouvernementales (Québec) du Conseil canadien du commerce de détail.

« Ce qu’on risque de voir apparaître bientôt par contre, ce sont des commerces qui limitent la quantité d’un même produit qu’un client peut acheter », prévient le professeur en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois. Il ne prévoit pas de pénurie non plus.

En fin d’après-midi vendredi, des marchands Metro et Super C commençaient à limiter leurs clients à un maximum de deux produits identiques par transaction.

Les ventes en ligne sollicitées

Pour Sandrine Promtep, professeure au département de marketing de l’UQAM, la crise du coronavirus pourrait être profitable pour certains commerçants en ligne.

« Avec les restrictions de déplacement, les épiceries, les services de livraison comme Uber Eats et les boîtes de prêt à cuisiner risquent d’être plus populaires », a-t-elle expliqué.

D’ailleurs, les sites internet de Metro et IGA fonctionnaient au ralenti vendredi en raison de l’achalandage important. Les commerçants devraient cependant s’adapter, selon M. Belleau.

– Avec la collaboration de Charles Lecavalier et TVA Nouvelles