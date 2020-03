[EN DIRECT] Suivez les derniers développements de la pandémie de coronavirus

Paris | Le nouveau coronavirus a fait au moins 4958 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 6h du matin.

Plus de 133 970 cas d’infection ont été dénombrés dans 120 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

Depuis le comptage réalisé la veille en après-midi, 35 nouveaux décès et 2513 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où la pandémie s’est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80 813 cas, dont 3176 décès et 64 111 guérisons. Vingt nouveaux cas et sept nouveaux décès ont été annoncés entre jeudi et vendredi.

Ailleurs dans le monde, on recensait vendredi matin un total de 1782 décès (28 nouveaux) pour 53 163 cas (2493 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 1016 morts pour 15 113 cas, l’Iran avec 429 morts (10 075 cas), l’Espagne avec 84 morts (3.004 cas) et la Corée du Sud avec 67 morts (7979 cas).

Depuis jeudi après-midi, l’Inde et la Norvège, ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Ghana, le Kenya et Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Voici toutes les nouvelles concernant la propagation du Covid-19

7h | L’Iran a annoncé vendredi 85 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, le plus lourd bilan en une journée depuis le début de l’épidémie dans ce pays, l’un des plus touchés au monde.

5H45 | Un deuxième cas de COVID-19 a été déclaré jeudi soir en Estrie. Ce nouveau cas porte à 18 le nombre de Québécois atteint par le nouveau coronavirus.

5h30 | La marche pour le climat prévue samedi à Paris et d’autres actions qui devaient avoir lieu vendredi sur le même thème ont été annulées par les organisateurs en raison de la crise du nouveau coronavirus.

22h, jeudi | Sophie Grégoire Trudeau, la femme du premier ministre Justin Trudeau, est atteinte de la COVID-19, le test qu’elle a subi jeudi s’étant avéré positif.