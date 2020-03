État d’urgence en Amérique, l’Europe se verrouille face au coronavirus

WASHINGTON | Les États-Unis ont instauré vendredi l’état d’urgence et l’OMS a déclaré l’Europe nouvel «épicentre» de la pandémie de coronavirus, dans un mouvement de repli planétaire entraînant de multiples fermetures d’écoles ou de frontières.

Avec plus de 5 000 morts dans le monde, les pays luttaient de façon dispersée pour enrayer la propagation d’une épidémie au pic «impossible» à prévoir, a averti l’Organisation mondiale de la Santé.

Au lendemain d’un krach historique des bourses, la journée de vendredi a été marquée par un rebond des marchés grâce aux mesures de relance annoncées par les grandes économies mondiales.

Aux États-Unis, avec plus de 2 000 cas et au moins 47 morts, le président Donald Trump a mis en place l’état d’urgence au niveau national, une mesure permettant à l’État fédéral de débloquer jusqu’à 50 milliards de fonds.

La pandémie, qui a contaminé plus de 137 000 personnes dans plus de 120 pays et territoires, a été qualifiée de «plus grave crise sanitaire depuis un siècle» par le président français Emmanuel Macron, en référence à la grippe espagnole de 1918 qui avait tué 30 millions de personnes à travers le monde.

En Europe, nouvel «épicentre» de la maladie selon l’OMS, de nombreux pays et régions fermaient totalement ou partiellement leurs frontières, comme la Pologne et Chypre qui ont interdit l’entrée aux étrangers.

M. Macron a de son côté proposé vendredi à l’Union européenne la mise en place de contrôles renforcés aux frontières autour de l’espace Schengen - 26 pays européens membres ou non de l’UE - voire de les fermer dans des zones à risques.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle rappelé que «les interdictions de voyage générales ne sont pas considérées comme très efficaces par l’OMS» et plaidé pour des contrôles sanitaires.

Hors UE, l’Ukraine a aussi annoncé la fermeture de ses frontières et le Pakistan celles avec l’Iran et l’Afghanistan. La Russie a annoncé réduire dès lundi le nombre de ses liaisons aériennes avec l’UE.

L’Espagne (plus de 4 200 cas et 120 décès) et le Portugal (112 cas, aucun décès) ont décrété l’état d’alerte, ce qui permet la mobilisation de moyens exceptionnels.

«J’ai envoyé un message à un ami: "buvons un verre ensemble avant qu’ils ne nous l’interdisent"!», témoignait vendredi à Madrid Victor Rodriguez, 43 ans, dans un bar populaire, quasi-vide, avant que les autorités régionales ordonnent la fermeture de tous les commerces non indispensables.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez n’a pas exclu que la barre des 10 000 cas soit franchie dans la semaine à venir.

Ville fantôme

Après l’Italie, qui a enregistré 250 décès en 24 heures, un record, l’Autriche, puis la Bulgarie et la Grèce ont annoncé aussi vendredi la fermeture des commerces non essentiels. En Grèce, seuls les supermarchés, pharmacies, dispensaires et cabinets médicaux resteront ouverts.

«À partir de lundi, nous devons réduire notre vie sociale au minimum», a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Comme la France la veille, la Suisse a fermé les écoles et interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Les élèves restent déjà chez eux en Italie, au Liechtenstein et dans la majorité des régions allemandes.

Capitale de l’Irlande où écoles, universités et institutions culturelles sont fermées, Dublin avait vendredi des airs de ville fantôme avec des rues désertes.

En France, les élections municipales de dimanche sont maintenues, à la différence de la Grande-Bretagne où les élections locales de mai ont été reportées d’un an et des États-Unis, où l’État de la Louisiane a reporté les primaires démocrates.

Les secteurs du tourisme, du sport et de la culture continuaient à subir les effets de la pandémie: suspension des croisières vers l’étranger aux États-Unis, contrôles des paquebots au Canada et suppression de milliers d’emplois chez le groupe air France-KLM.

Hauts-lieux du tourisme mondial, à Paris, le Musée du Louvre, la Tour Eiffel et le Château de Versailles sont fermés, tout comme les musées et sites archéologiques grecs.

Les championnats de soccer professionnel sont suspendus en Angleterre, Italie, Espagne, France et désormais Allemagne et les matches de Coupes européennes sont reportés.

Le Tour d’Italie cycliste a été reporté, de même que le Marathon de Londres et le match du Tournoi des VI Nations de rugby Galles-Ecosse.

Le Grand Prix d’Australie de Formule 1, prévu ce weekend à Melbourne, a été annulé, et le parcours de la flamme olympique en Grèce raccourci.

La Bulgarie a durci sa législation pour rendre passible de cinq ans de prison les infractions aux mesures sanitaires drastiques récemment prises. Et en Iran, qui a annoncé vendredi 85 nouveaux décès, les rues et les magasins devront rester vides et les citoyens seront “surveillés”.

Dizaines de milliards de dollars

Un haut fonctionnaire européen a évoqué vendredi une récession «très probable» dans la zone euro en 2020. Face au risque de paralysie de leurs économies, plusieurs pays européens ont annoncé des plans de soutiens aux entreprises.

En France, les mesures (indemnisation des salariés en chômage partiel et report des paiements des cotisations et impôts notamment) coûteront des dizaines de milliards de dollars.

Berlin a annoncé vendredi des prêts «sans limite» pour les entreprises du pays confrontées à des problèmes de trésorerie en raison de l’épidémie, d’une valeur d’au moins 550 milliards d’euros.

Point de départ de l’épidémie, la Chine a enregistré vendredi le plus faible nombre de nouvelles contaminations - huit - en une journée depuis la mi-janvier.

Mais l’épidémie continue à progresser et des premiers cas ont été enregistrés vendredi dans l’Est de l’Afrique: un au Kenya, un en Ethiopie et un au Soudan.

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau, «en bonne santé», est à l’isolement pour 14 jours, après que son épouse a été testée positive jeudi au coronavirus.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, a lui annoncé vendredi ne pas être porteur du coronavirus.