Le député caquiste Ian Lafrenière en isolement volontaire

L’adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a annoncé vendredi s’être placé en isolement volontaire à la suite d’un voyage aux États-Unis.

«À la suite d'un court séjour aux États-Unis, je me place en quarantaine volontaire jusqu'au 23 mars. Je m’isole par respect pour mes collègues et mes concitoyens, et ce, même sans aucun symptôme», a-t-il écrit sur Twitter.

En réponse à la pandémie de COVID-19, Québec a demandé à toute personne de retour de l’étranger depuis jeudi de s’isoler pour une période de 14 jours.

