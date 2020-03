Je sors, je reste

Week-end du 13 au 15 mars 2020

Coup de cœur

LIVRE

La géographie du bonheur

Photo courtoisie

L’autrice Véronique Marcotte nous transporte entre le Québec et Haïti. On est plongé au coeur du récit de Jaco, qui après avoir assist sa femme à son suicide, découvre le secret d’une vie: il y a 14 ans en Haïti, Marine accouchait d’une petite fille, prénommée Clara. Jaco décide donc de se lancer aux trousses de la jeune fille. Son enquête lui fera rencontrer Madame V., une écrivaine québécoise en résidence d’écriture en Haïti. Cette dernière se prend d’affection pour la petite Clara. Entre de lourds secrets, passant par le thème du suicide assisté et du deuil, le roman La géographie du bonheur est une histoire remplie de bienveillance, où l’amitié et la rencontre des peuples ne font qu’un.

*Sorti le 25 février

Je reste

ROMAN

Le goût de l’élégance

Photo courtoisie

Habituée des romans policiers, la romancière Johanne Seymor nous transporte dans un tout autre registre avec ce roman rempli de poésie, dont l’histoire relate le destin inattendu de Simone Vendredi. Par un matin pluvieux, une explosion survient sur une rue et cet événement viendra changer drastiquement la vie de cette femme. D’abord, elle se fait congédier par son employeur et lorsqu’elle est sur le chemin du retour en pensant à s’enlever la vie, elle remarque une petite annonce au bas de la vitrine d’une librairie...

*Sorti le 11 mars

TÉLÉ

Les sorcières d’Eastwick

Photo courtoisie

Qui se souvent du film Les sorcières d’Eastwick avec les actrices Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer et l’acteur Jack Nicholson? Dans cette comédie fantaisiste de 1987, on retrouve trois jeunes femmes déçues par l’amour, qui forment un club social en faisant le pacte de rencontrer un homme exceptionnel. C’est ainsi que survient un étranger qui s'installe dans un manoir dans le voisinage et qui les séduit tour à tour... Peu à peu, de drôles de circonstances surviennent laissant le trio plus que perplexe, sur les intentions de cet étranger.

*Demain soir à 17h30 sur les ondes de Musimax

MULTIMÉDIA

Charlie et ses drôles de dames

Photo courtoisie

Cette nouvelle version du film Charlie et ses drôles de dames met en vedette Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Alors que l'agence Townsend recrute les femmes les plus intelligentes et plus fortes du monde pour les former à devenir des Anges, Elena, une ingénieure informatique fait appel aux services de l'agence. Cette dernière dénonce une faille de sécurité grave et deux Anges et un Bosley lui viendront en aide. Toutefois, ils comprendront que le problème est beaucoup plus plus grave de que ce qu'ils croyaient au départ.

*Disponible en DVD, Vidéotron et Itunes - Sorti le 10 mars

NOTE : En raison du coronavirus et de l’annulation de nombreux événements culturels, nous vous proposerons seulement, et ce, jusqu’à nouvel ordre, des idées d’activités culturelles à faire à la maison.