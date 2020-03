«Je vois une ouverture sur le plan de la diversité» - Laurence Barrette

Dans le long métrage 14 jours 12 nuits, Laurence Barrette incarne une jeune Vietnamienne adoptée par des parents québécois. La comédienne se sentait particulièrement interpellée par l’histoire de son personnage qui trouve un certain écho dans la sienne...

Laurence, parle-nous de ton expérience de tournage du film «14 jours 12 nuits».

Je ne me suis pas rendue au Vietnam, je suis restée au Québec, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer dans ce film. Ç’a été un cadeau pour moi de tourner avec d’aussi grands acteurs. J’étais heureuse de travailler avec Anne Dorval et François Papineau, qui incarnent mes parents. Ce sont des personnes gentilles, accueillantes, sympathiques. Être aux premières loges de leur travail, c’était une belle expérience. J’étais avec des personnes talentueuses en qui j’avais confiance. Nous avons facilement créé une famille. Dès la lecture du scénario, c’est un projet qui m’a intéressée.

Et pourquoi donc?

L’adoption et la culture asiatique sont des thématiques importantes pour moi. Quand j’ai appris qu’il y avait un projet qui représentait mon histoire d’une certaine manière, j’ai vraiment voulu en faire partie. Je trouvais ça intéressant qu’on parle d’adoption, particulièrement de l’adoption en Asie. Même si leur histoire est différente, j’y voyais mes parents. Quand on raconte une histoire, même si elle concerne des ethnies différentes de la nôtre, il faut trouver ce qui nous rassemble. Nous parlons beaucoup de nos différences face à d’autres cultures, mais il faut voir aussi l’humanité de chacun. Les histoires d’amour, de pardon, de deuil deviennent universelles. Je trouvais que c’était une histoire bien racontée.

D’où es-tu originaire?

De Chine, mais j’ai grandi au Québec. Je suis québécoise.

Es-tu déjà retournée en Chine?

Non, je n’y suis pas allée, mais c’est quelque chose qui m’intéresse. Actuellement, avec le climat politique et les maladies qui sévissent, c’est un peu compliqué. Disons que mes parents ne voudraient pas que j’y aille toute seule pour le moment, mais j’aimerais y aller éventuellement. Je crois que tout le monde vit l’adoption de différentes manières, mais retourner aux sources semble être un besoin. À un certain âge, il y a une quête d’identité, et retourner à la source devient important. Je pense que c’est aussi un moment de réconciliation, parce que l’adoption, qu’on le veuille ou non, ça vient d’un abandon à la base. Chacun le vit différemment, mais ça reste quand même un abandon. Il faut faire le deuil de ça, d’une certaine manière. J’ai une belle vie, comme la plupart des gens qui ont été adoptés. Il faut faire la réconciliation avec soi-même et avec son passé.

Avec quel projet as-tu débuté dans le métier?

Avec «30 vies». J’avais toujours été intéressée par ce domaine. J’ai fait du théâtre à l’école. Vers l’âge de 15 ans, j’ai parlé avec mes parents de mon désir de faire partie d’une agence pour éventuellement faire de la télé ou des films. Ma première audition, ç’a été pour «30 vies». J’ai beaucoup appris sur ce tournage. Ç’a été une bonne école. J’ai aussi participé à «Votez Bougon», le film dans lequel j’incarnais Mao.

As-tu étudié dans le domaine?

Au cégep, j’ai fait un DEC en cinéma. J’ai pu essayer différentes choses et vérifier mon intérêt pour le domaine. Comme je m’ennuyais du théâtre, j’ai fait un autre DEC dans cette discipline. Je l’ai terminé l’année dernière.

Tes parents t’ont-ils offert leur soutien dans cette voie artistique?

Mes parents m’ont toujours encouragée dans ce que je fais. C’est eux qui m’ont transmis la passion du cinéma. Ils ne sont pas du tout dans ce milieu, mais ce sont de grands cinéphiles. Mon frère et moi avons développé cet intérêt à regarder des films et des émissions avec nos parents. Ils sont heureux de voir que je continue et que je développe ma passion.

T’ont-ils encouragée à prioriser tes études?

On m’a fait confiance. Je dirais même que ç’a été difficile de concilier le travail et les études. J’ai été capable de poursuivre les deux en parallèle, mais ç’a été un déchirement pour moi. Cette année, c’était la première fois que je travaillais sans aller à l’école. Ça m’a fait du bien. J’ai pu me concentrer sur mes contrats, sans me sentir coupable. Je suis assez perfectionniste. J’ai toujours été sévère avec moi-même. Mes parents n’ont jamais été exigeants envers moi, ils m’encourageaient plutôt à me calmer!

Tes parents sont-ils fiers du chemin que tu empruntes?

Oui, et je dois dire que je suis tombée sur les meilleurs parents qui soient. Ils nous encouragent beaucoup, mon frère et moi. Mon frère est plus jeune, il est coréen d’origine.

Enfant, avais-tu une personnalité qui se démarquait?

Je pense que j’ai été à la fois timide et extravertie. Au primaire, je parlais beaucoup. Au secondaire, j’ai été plus en contact avec mon côté timide et introverti. Le théâtre me permettait de m’exprimer.

As-tu envie de poursuivre tes études?

Je tiens ce débat actuellement: est-ce que je devrais entrer dans une école ou apprendre sur le marché du travail? J’hésite. Je vais peut-être faire un certificat en scénarisation à l’UQAM ou encore, aller étudier à l’INIS. En ce moment, je vois ce mouvement d’ouverture sur le plan de la diversité et c’est important pour moi. Ça m’encourage à rester dans ce milieu. Pendant longtemps, je me suis demandé si j’allais avoir des contrats, si on allait pouvoir s’identifier à moi, si j’allais pouvoir trouver ma place...

Qu’est-ce qui te passionne?

Je vais voir du théâtre. C’est important de connaître son milieu. Je suis très sociable. J’adore être avec mes amies. J’ai commencé à tricoter. Je trouve que c’est un bon passe-temps, surtout sur les tournages.

Qu’aimerais-tu qu’on t’offre dans ce métier?

J’ai fait beaucoup de projets où j’étais la seule jeune. J’aimerais bien vivre une expérience de plateau avec d’autres jeunes, raconter une histoire de jeunes. L’adolescence est une thématique qui m’interpelle beaucoup. Je suis à la fois assez vieille et assez jeune pour comprendre les adolescents.

Et à presque 22 ans, tu as la chance de pouvoir incarner une ado...

Oui, parce que j’ai vraiment l’air jeune. Les gens sont toujours surpris lorsque je leur dis mon âge. Dans ce milieu, c’est un cadeau, car je peux tenir des rôles plus jeunes, mais j’ai quand même acquis une certaine maturité...

Une série humaine

Dans «Une autre histoire», Laurence incarne la fille adoptive de Marina Orsini, Olivia. «Ça fait deux ans que je tourne dans cette série.

C’est une super belle expérience pour moi. C’est une émission humaine qui parle de maladie, de famille, de déchirement...

J’ai l’impression que ça touche beaucoup de personnes. Je suis heureuse de jouer aux côtés de Marina.

Elle est organisée, à son affaire, gentille. Elle nous donne beaucoup d’énergie sur le plateau. J’admire sa capacité à mettre tout son coeur dans ce qu’elle fait. Elle m’a beaucoup appris.

Quant à mon personnage, Olivia, elle fait preuve d’une belle intériorité et elle est très émotive. Elle veut être thanatologue, une profession dans laquelle on est confronté à la mort et à beaucoup d’émotions.

Elle a la bonne personnalité pour le faire: elle est empathique, elle prend les choses à coeur, mais elle reste rationnelle.»