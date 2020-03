Jean-Philippe Cyr casse le moule végane

Adepte du véganisme depuis plus de cinq ans, Jean-Philippe Cyr ne ménage pas les efforts pour intéresser les gens à son mode d’alimentation. En plus d’avoir convaincu son amoureuse, il a lancé deux livres de recettes, dont le plus récent, Mes grands classiques véganes, est particulièrement attrayant.

« J’essaie de casser un petit peu le moule végane, confie-t-il. Quand on pense végane, on pense luzerne, kale, des trucs santé un peu insipides... J’essaie de convaincre les gens ordinaires d’essayer des trucs sans viande, de réduire leur consommation de viande, et je pense que la luzerne n’a jamais convaincu personne de devenir végétarien ou végane. »

Approche lucide

Il veut que ses plats donnent non seulement l’eau à la bouche, mais qu’ils dégagent une certaine familiarité chez ceux et celles qui vont y porter attention.

« Je dis toujours que je prêche par la fourchette, c’est-à-dire qu’on y va par le ventre, détaille Jean-Philippe Cyr. Il faut que ce soit bon parce que si le premier plat sans viande ou végane que tu fais goûter à quelqu’un est insipide ou n’évoque aucun souvenir, la personne ne persistera pas pour manger végane... La cuisine est une question de souvenirs et de mémoire. »

Quoi de mieux, donc, que faire confiance à des mets indémodables et les adapter ? L’idée a naturellement fait son chemin dans la tête de l’auteur.

« Quand je suis devenu végane, je m’ennuyais de manger des pâtes aux fruits de mer, du Hamburger Helper, du spaghetti, du pâté chinois, alors je me suis dit : “Pourquoi pas véganiser des recettes ?” »

Drôle et pas zen

Sans jamais parler de révolution, crier au génie ou tenter de transformer le véganisme en plus récente merveille du monde, Jean-Philippe Cyr nous fait habilement pénétrer dans son univers en se moquant de certains éléments.

Truffé de traits d’humour — chaque recette a sa blague —, son livre parle de la noix de coco comme d’un laxatif, assure qu’on ne se fera pas d’ami en optant pour le véganisme et se tient loin de l’aspect zen qui peut accompagner certaines idées préconçues de la cuisine qui le sustente.

« J’aime quand les gens s’attendent à avoir quelqu’un qui va prôner le véganisme, mais ils se ramassent dans un livre où on se moque un peu du tofu, de ce style de vie qui parfois fait peur aux gens. »

Ici, les découvertes ont le champ libre, car la vanité n’a tout simplement pas sa place. « La cuisine végane, on dirait aussi que des fois, c’est un peu prétentieux. Elle se fait un plaisir d’ajouter des ingrédients farfelus dont même moi je n’ai jamais entendu parler et qui coûtent à peu près 15 $ pour un petit pot. J’aime mieux mettre du sirop d’érable, de la sauce soya, des choses qu’on trouve dans notre épicerie. »

Comble de surprise, le look rétro du livre vient compléter l’expérience unique d’un véritable voyage au pays végane. Située en plein milieu, l’affiche dépliable prouve que le chef ne se prend pas au sérieux. À notre plus grand plaisir.

Mes grands classiques véganes peut être feuilleté dès maintenant.

Photo courtoisie

L’effet wow

Afin de mettre toutes les chances de son côté et titiller les gens à essayer la cuisine végane, Jean-Philippe Cyr a choisi de miser sur l’effet wow.

Il s’est appliqué à rechercher des formes, des saveurs et des textures pouvant aisément déstabiliser quiconque en matière de bouffe. Des exemples ? Sa fondue au fromage toute simple, concoctée avec des noix de cachou et dont l’apparence a tout du vrai fromage, ou encore ses pâtes aux fruits de mer sans fruits de mer, car les pétoncles sont des champignons.

« Il faut y aller avec quelque chose de wow, pas avec de la luzerne ou du tofu bouilli, mais vraiment faire des recettes goûteuses, dit le chef. Si on prépare du tofu, il faut faire une sauce incroyable. »

Pour combler son amoureuse, il a même transformé avec succès la traditionnelle soupe poulet et nouilles en soupe tofu et nouilles.

Avantage tempeh

Avec son langage coloré et son humour culinaire particulier, Jean-Philippe Cyr se plaît aussi à écorcher le tofu. Très prisé quand vient le temps de manger végane, le chef lui préfère bien souvent le tempeh, source de multiples inspirations dont ces ribs alléchantes et une sauce à spaghetti nouveau genre.

« Le tempeh, c’est comme du tofu qui est allé à l’université, blague-t-il. C’est un tofu encore meilleur pour la santé parce que c’est fait avec la fève de l’edamame au complet, la fève de soya, alors que le tofu est fait avec le lait de soya. Le tempeh a un petit goût comme le fromage parmesan, assez puissant, qui va remplacer le bœuf. Quand on fait des recettes, on le goûte vraiment. »

Et pour le cuistot, manger moins de viande est synonyme de multiples bienfaits. « C’est bon pour l’environnement, la santé et les animaux. » Même chose pour l’apport des plantes qui, ajoute-t-il, tiennent le cholestérol à distance.

