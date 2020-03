«Journey to the Savage Planet»: incursion québécoise dans l'univers du jeu vidéo

Katherine Levac, Guillaume Lambert et Emmanuel Bilodeau ont prêté leurs voix à un jeu vidéo conçu à Montréal, Journey to the Savage Planet. Une expérience fort plaisante, selon les principaux intéressés.

«On a eu beaucoup de liberté. C’était vraiment le fun de travailler avec le studio ici», souligne Guillaume Lambert en parlant de Pixel Audio, l’entreprise qui a adapté le jeu en français.

Joël Lemay / Agence QMI

La société de développement de jeux vidéo basée à Montréal Typhoon Studios, qui a été acquise par Stadia de Google en 2019, a lancé Journey to the Savage Planet à la fin janvier.

Humour et exploration

Dans ce jeu d’exploration humoristique, le joueur est une nouvelle recrue de Kindred Aerospace, une compagnie spécialisée dans la découverte interstellaire (la quatrième meilleure). Il devra explorer la planète ARY-26 et déterminer, avec très peu d’équipement et d’expérience, si elle est habitable. De toute façon, il n’y a plus de carburant dans les réservoirs, alors impossible de quitter cette planète inconnue.

«Inévitablement, je n’arrêtais pas de penser à ¨Dans une galaxie près de chez vous¨ durant l’enregistrement!», avoue Katherine Levac qui incarne E.K.O., l’intelligence artificielle qui aide et dirige les joueurs tout au long du jeu.

«J’espère que je les guide bien (rires)! J’espère que je ne les gosse pas trop, parce que je suis un peu baveuse», ajoute l’humoriste.

Guillaume Lambert, pour sa part, est un annonceur dans des publicités rigolotes qui sont diffusées à l'intérieur du vaisseau.

«Je n’ai pas fait beaucoup de doublage dans la vie, mais j’ai fait beaucoup de voix en studio. Alors, pour Journey to the Savage Planet, je fais un peu de la parodie de ma propre job, finalement. C’est des choses qu’on a beaucoup touchées sur Like-moi ! aussi», indique le comédien.

«J’ai fait tout ce qu’on ne fait pas en studio, tout ce qu’on n’a pas le droit d’habitude!, renchérit-il. J’ai fait beaucoup de publicités super intenses qui sont un peu des pastiches de ce qu’on entend aux États-Unis. C’est sûrement le travail en studio le plus physique que j’ai eu. Je sautais sur place et je criais pour essayer de donner le plus d’énergie possible aux personnages.»

L’humour et les situations absurdes sont à l’honneur dans le jeu coloré et débordant de créatures parfois mignonnes, parfois un peu moins...

«Pour le papa qui a trois enfants et qui a juste 20 minutes devant lui, c’est possible de s’amuser et rire un petit coup avec notre jeu», indique Marc-Antoine Lussier, designer technique principal chez Typhoon Studios.

De nouveaux «gamers»?

Invités chez Pixel Audio pour réaliser notre entrevue, nous avons demandé à Katherine Levac et Guillaume Lambert d’essayer le jeu. Pour les novices du jeu vidéo, ce n’était pas très évident, mais le plaisir était tout de même au rendez-vous. Les exclamations étaient nombreuses pour les comédiens qui entendaient leur voix sur le jeu pour la première fois.

«J’en ai tellement dit, des phrases en enregistrement. J’étais-là pendant des heures à dire des phrases comme ¨Euh... fais pas ça, ça n’a pas rapport!¨ ou encore ¨Qu’est-ce que tu fais là?¨. Mon personnage est un peu baveux et de le voir dans le jeu je comprends mieux», s’exclame la jeune femme, qui avoue ne pas être allée plus loin que «Pokémon» dans l'univers des jeux vidéo.

«De voir la finalité aussi, je trouve ça vraiment cool! On va peut-être devenir des ¨gamers¨. Qui sait?! C’est peut-être un nouveau chapitre de notre vie qui commence», rigole Guillaume Lambert, qui, lui, jouait à Mario Bros. 3 à une autre époque.

L’accent québécois voyage à travers le monde

La version francophone du jeu conçu par Typhoon Studios Journey to the Savage Planet a été créée avec l’accent québécois et c’est celle qui est vendue à travers le monde. Une première dans cette industrie!

«C’est intéressant de voir qu’il y a 15 ans, les gens se plaignaient encore de ne pas pouvoir jouer à leurs jeux préférés en français au Québec. Aujourd’hui, c’est un développeur indépendant québécois, mené par des anglophones, qui propose à la francophonie le premier jeu entièrement adapté en Québécois !», souligne Sean Gauthier Neilson, cofondateur chez Pixel Audio, la compagnie qui s’est chargée de l'adaptation en français.

«On s’est un peu donné le droit de faire ce qu’on n’a pas vraiment l’occasion de faire dans les grands studios. Comme on avait le contrôle là-dessus, on a décidé de se gâter et on est allé vers notre culture à nous», avoue Yannick Simard, directeur informatique chez Typhoon Studios.

«Je trouve ça formidable que ce soit un jeu futuriste, mais avec l’accent québécois, pour l’ensemble de la francophonie. C’est vraiment une couleur super originale, j’imagine, pour quelqu’un qui joue en Belgique», ajoute le comédien Guillaume Lambert.

Pour Katherine Levac, c’était aussi un grand bonheur d’effectuer une première expérience de doublage avec sa propre élocution. «Dans la vie, j’adore les accents, même que je les défends beaucoup, venant de l’Ontario. Je trouve ça le fun qu’au lieu qu’on essaie de camoufler notre accent, on l’assume!», lance-t-elle.

Craintes

L’équipe de Typhoon Studios avoue que certains de leurs membres craignaient que la francophonie internationale ne comprenne pas bien l’accent. Finalement, il suffit de lire les critiques et de regarder quelques vidéos d’Européens qui testent le jeu pour comprendre que la parlure québécoise plaît beaucoup.

«Le public francophone internationalement adore la fraîcheur que ça procure d’avoir un accent québécois, indique Yannick Simard. Les gens trouvent ça amusant. C’est un accent qu’ils n’entendent pas souvent dans leur quotidien. Le jeu en général est aussi très bien reçu.»