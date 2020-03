La communauté sportive de Calgary salue Ken King

La communauté sportive de Calgary fait présentement le deuil de Ken King, lui qui été un personnage important des Flames et des Stampeders.

L’ancien président et directeur du conseil d’administration de la formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) est décédé, mercredi, à la suite d’une longue bataille contre le cancer. Il avait 68 ans.

«Ken était un ami et un mentor incroyable, a indiqué l’actuel président de la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), John Bean. Il nous a tant appris à travers ses paroles et ses actions. Une organisation ne remplace jamais quelqu’un comme Ken.»

En plus d’avoir œuvré pendant de nombreuses années chez les Flames, M. King occupait jusqu’à sa mort les rôles de gouverneur de la Ligue canadienne de football (LCF) et de dirigeant chez les Stampeders de Calgary.

«Quiconque au sein de la LCF a eu la chance de connaître que Ken King le décrirait comme un être fier et déterminé. Il était un coriace compétiteur, un meneur aguerri, et, pour ses collègues gouverneurs de la Ligue, un ami loyal et généreux», a exprimé le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

Avant de faire le saut dans avec la CSEC, M. King a passé 30 ans dans l’industrie de la presse écrite, lui qui a notamment été responsable des quotidiens «Calgary Sun» et «Calgary Herald».