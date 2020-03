Le choc du 11 septembre!

J’ai passé la journée un peu sonné. Encore plus qu’au lendemain du 11 septembre.

Quand les terroristes ont foncé dans les tours du World Trade Center, j’ai été assommé par l’ampleur du choc. C’était tellement impensable qu’on n’arrivait pas à réfléchir.

Mais j’ai vite compris que c’est aux lignes de sécurité des aéroports que je subirais le plus les inconvénients de l’attentat. On a empêché les avions de voler au-dessus des aéroports américains, mais George W. Bush a vite demandé aux Américains d’aller magasiner et d’applaudir leurs équipes sportives pour que la vie reprenne ses droits.

Personnellement, j’ai raté le Grand Prix de Monza le dimanche suivant, je me suis fait écœurer avec mon confrère François Gagnon par les maniaques de la sécurité des Jeux de Salt Lake City, mais ma vie avait retrouvé rapidement son rythme habituel.

Mais là, y a plus rien de pareil. Pour la première fois de son histoire, l’Amérique n’a plus de sport. L’Amérique n’a plus de gros concerts rock. L’Amérique ne peut plus fraterniser dans des rassemblements joyeux ou des manifestations de colère.

L’ennemi est terré, invisible et créateur d’angoisse. Avant de créer la maladie. Et parfois la mort.

LES CATASTROPHES ÉCONOMIQUES

Je n’épiloguerai pas sur les millions de Canadiens et de Québécois qui ont vu fondre leurs investissements et leurs économies. Un des effets de cette pandémie va être vécu par des millions de travailleurs. Des fonds de pension et des régimes de retraite autogérés sont déjà affaiblis et vont forcer des milliers de personnes à travailler quelques années de plus s’ils ne peuvent absorber les baisses abyssales de la Bourse en faisant preuve de patience.

Les pertes subies par les organisations sportives vont se chiffrer en milliards de dollars. Le tennis, la F1, la NBA, la MLS, les grandes ligues européennes et asiatiques de soccer, il est presque impossible pour le commun des mortels de réaliser l’ampleur du chiffre.

Et vous le savez, la facture va être refilée aux athlètes, un peu, et aux amateurs, en presque totalité. Il n’y a qu’une loi que le coronavirus ne changera pas, c’est toujours le cochon de payant qui est taxé à la fin.

LES AFFRES DE LA MONDIALISATION

Mais cette pandémie remet en cause également la domination de la mondialisation sur la pensée occidentale. Incluant le Québec. Greta n’aura pas besoin de nous faire peur, prendre l’avion devient un risque.

Tout le commerce et le tourisme vont être bouleversés. Et l’aura qui flottait au-dessus de pays comme la Chine, la Corée et l’Inde va être ternie pendant des mois, peut-être des années.

Il est inévitable que le repli sur la nation, sur la communauté proche, aille en s’intensifiant. Tant pour la sécurité aux frontières que pour le besoin de se regrouper avec des gens avec qui on a davantage d’affinités. Et en qui on a confiance.

Et puis, on voyage devant son téléviseur partout sur la planète. Tournoi de tennis à Shanghai, match de la Ligue des Champions en Allemagne, combat de boxe en Arabie saoudite, match de football en direct de Dallas, compétition de volleyball de plage à Rio, les Québécois sont bombardés d’images et d’histoires leur faisant découvrir le monde par le sport.

Tout ça, c’est fini. Jusqu’à quand ? Personne ne le sait.

L’OPIUM DU PEUPLE

Le 11 septembre n’a pas dérangé les sports professionnels. On a même fêté avec plus de force et d’admiration les équipes de New York comme les Giants ou les Yankees. Façon de rendre hommage aux valeureux pompiers de la Grosse Pomme.

Bien sûr, il y a eu la Coupe Stanley que personne n’a gagnée en 1919 à cause de la grippe espagnole. Mais c’était localisé. Le baseball, la lutte et la boxe poursuivaient leurs activités.

Le sport est tellement puissant comme opium du peuple que le président Roosevelt a personnellement demandé au commissaire du baseball que les ligues majeures et tout leur système de club-écoles continuent de distraire les ouvriers américains. Et au Canada, pendant que les Québécois se faisaient tuer à Dieppe lors d’un débarquement tactique, Maurice Richard entreprenait sa carrière à l’ancien Forum.

Et pendant que les Russes ployaient sous le régime soviétique, leurs grands athlètes et leurs grands joueurs de hockey faisaient oublier aux travailleurs coincés dans des plans quinquennaux absurdes et voués à l’échec qu’ils étaient malheureux.

PANEM ET CIRCENSES

Ça remonte aux Romains de l’Empire. Panem et circences. Du pain distribué par paniers au peuple et des jeux au Colisée de Rome. Tant que les lions dévoraient les chrétiens et qu’on repartait avec un pain pour manger avec un bouillon trop clair, le peuple était satisfait et Néron pouvait chanter en s’accompagnant.

Un peu d’assistance sociale ou une job au salaire minimum avec les matchs du Canadien à la télé et ti-Bob est content.

C’est parce que là, pour la première fois de l’histoire moderne de l’Amérique, il n’y a plus de sport. Pas de joyeuses réunions pour célébrer les matchs des séries de hockey, pas de parties de la Ligue des pamplemousses, pas de Federer ou de Djokovic, même pas de Steven Butler ou de Lexson Mathieu.

Rien le samedi soir, rien le dimanche après-midi, va rester La Voix...

C’est Zach qui du haut de ses 16 ans a lâché la phrase avant souper hier en parlant des États-Unis : « Je vous le dis, il va y avoir plus de violence. »

En tous les cas, la soupape habituelle n’y est plus.