Le fils de Britney Spears déraille!

Sur Instagram, Jayden Federline s’en est pris violemment à son grand-père maternel, Jamie Spears.

«C’est un sale con... Il peut bien aller mourir», a publié le plus jeune des deux fils de la chanteuse. Rappelons que, l’année dernière, Jamie avait été accusé d’avoir violenté Sean, le frère aîné de Jayden. À la suite de cet incident, le père des garçons, Kevin Federline, avait obtenu une ordonnance restrictive contre Jamie... Sur sa lancée, Jayden a aussi laissé entendre que sa mère pourrait arrêter la musique, pour, par la suite, promettre à des fans d’en dire plus sur l’avenir de Britney s’il atteignait 5000 abonnés. Or, il n’aura pas pu tenir sa promesse, car son père n’a pas tardé à désactiver son compte. L’avocat de Kevin Federline a néanmoins assuré qu’il n’y avait rien de grave: «Il s’agit d’un ado de 13 ans qui agit comme un ado de 13 ans.»