Le Salon de l’habitation de Montréal annulé

Le Salon de l’habitation de Montréal, présenté par RE/MAX, prévu du 12 au 15 mars, a été annulé à la suite de la pandémie du coronavirus (COVID-19). Cette semaine, je me suis arrêté au Salon pour saluer les travailleurs qui finalisaient les derniers préparatifs avant l’ouverture du Salon.

Photo Pierre-Paul Poulin

Matériaux Pont-Masson offre un vaste choix de produits et services pour les consommateurs, les entrepreneurs, les autos-constructructeurs et les commerces. Sur la photo, on voit Marco Lefebvre et Jean-Philippe Hébert.

Photo Pierre-Paul Poulin

Daniel Gagné et Michaël Lavallée, de Construction Jonathan Rajotte, se sont assurés que les travaux autour de la Mini maison Forest, la toute première micromaison sur roues, dans le cadre du Salon national de l’habitation de Montréal, soient terminés.

Photo Pierre-Paul Poulin

Lors de la visite à la Maison Enfant Soleil signée Bonneville édition 2020, Jayden , inspirée du courant « mid-century », j’ai croisé la peintre Bianca Riel ainsi que Sidney Lauder et Alexandra Huxham, d’Expomedia.

Nom du Photographe

Maxime Trépanier, Louis La Rue et Daniel Lopez ainsi que Stéphanie Cotton, Martine Piette, Cynthia Côté-Racicot, Gabrielle Poupart et Isabelle Gagnon, de JC Perreault, avaient aménagé un vaste espace des dernières tendances et nouveautés de mobiliers et d’électroménagers.

L’Expos Fest 2020 remis à une autre date

Photo Martin Chevalier

Perry Giannias organise depuis de nombreuses années l’Expos Fest qui réunit plusieurs anciens des Expos, dont Tim Raines, pour amasser des fonds au profit de la Fondation Kat D DIPG pour la recherche sur le GPID. Cette année, à cause de la pandémie du coronavirus (COVID-19), Perry tient à préciser que la soirée-bénéfice est déplacée à une date ultérieure.