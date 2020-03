Le Tournoi des Maitres reporté

PONTE VEDRA BEACH | Après l’annulation des tournois du circuit de la PGA jusqu’au 8 avril, le président de l’Augusta National (ANGC) a décidé, vendredi matin, de reporter le prestigieux Tournoi des Maîtres, qui était prévu du 9 au 12 avril.

• À lire aussi: Une annulation saluée

Dans un mémo émanant d’Augusta, Fred Ridley a également indiqué que le Championnat amateur féminin et le concours junior « Drive, Chip & Putt » étaient remis à une date ultérieure.

« Ultimement, la santé de tous les gens associés à nos tournois et celle des citoyens d’Augusta nous ont menés à ce report. Nous espérons que cela nous permettra de les disputer dans un environnement sûr plus tard », a écrit Ridley dans sa note dans la foulée de la pandémie du COVID-19.

Le Masters est disputé en avril depuis la Seconde Guerre mondiale.

Réflexion du PGA

Devant l’évolution rapide de la situation pandémique de la COVID-19, le commissaire du circuit de la PGA n’avait d’autre option que d’annuler son tournoi phare, son « Super Bowl ».

Vendredi matin, après avoir pris la difficile décision d’annuler le Championnat des joueurs à Sawgrass et toutes les activités du circuit sur le globe tard la veille, Jay Monahan a expliqué les raisons ayant mené à ce dénouement.

« Je voulais me battre pour les joueurs et les partisans en démontrant que le golf peut réunir et inspirer, a-t-il enchaîné, visiblement ému. Mais l’escalade de la situation nous plaçait devant l’inconnu. Ce n’était plus qu’une question de temps avant d’en arriver à l’inévitable en ces temps dynamiques. »

Monahan a indiqué que les réactions des joueurs après la ronde initiale, leurs commentaires et leurs craintes, entre autres familiales et logistiques, l’avaient fait réfléchir. Observant que les grandes attractions de la région, dont Disney World et Universal Studios à Orlando, fermeraient leurs portes, il n’avait plus d’option. Déplacer le tournoi à une date ultérieure n’était plus une possibilité.

Il importe de préciser que Disney et Universal ont décidé de fermer à partir de dimanche. Sur le coup de midi, vendredi en Floride, on répertoriait 51 cas d’infection par la COVID-19 qui avait fait deux morts.

Quant à la bourse de 15 M$ du Players, selon les règlements, le PGA Tour doit en distribuer la moitié (7,5 M$), équitablement, parmi les 144 participants. Ainsi, chacun d’eux empochera environ 52 000 $.