Le métro reste ouvert, mais sera nettoyé plus souvent

Pour éviter la propagation de la COVID-19, la Société de transport de Montréal (STM) nettoie quotidiennement les surfaces les plus touchées dans le métro et les autobus de la métropole.

Ainsi les poteaux des métros, les rampes des escaliers mécaniques, les ascenseurs et les distributrices de billets sont nettoyés tous les jours depuis mardi.

Pour ce qui est des autobus, toutes les surfaces qui sont en contact avec la clientèle sont lavées plus souvent. Le directeur général de la STM, Luc Tremblay, a indiqué que «65% des autobus» pouvaient être lavés en une journée.

C’est qu’il n’est pas question de fermer le transport en commun pour l’heure. Le service normal est maintenu, a annoncé vendredi la société de transport.

«Le risque de transmission demeure faible», a insisté le directeur général, Luc Tremblay. La STM demande tout de même aux employeurs d’être flexibles envers leurs employés pour étaler les déplacements dans la journée et éviter de trop grands rassemblements de personnes.

Malgré ces mesures de précaution, «il est important que toute personne présentant des symptômes évite de prendre le transport collectif», a ajouté M. Tremblay.

«Temps supplémentaire»

Le directeur général s’est voulu rassurant quant à la possibilité de compléter le nettoyage tous les jours.

«Pour l’instant c’est ok, nous utilisons du temps supplémentaire et ça a ses limites. Mais nous préparons déjà un plan si la situation empire, comme rappeler des retraités ou augmenter les heures supplémentaires [pour réussir à faire le nettoyage quotidien]», a-t-il avancé.

Pour l’instant, il n’y a pas non plus de problème d’approvisionnement de désinfectant pour la société de transport.

PHOTO GUILLAUME PELLETIER

Mesures pour les employés

De plus, la STM distribuera du désinfectant à leurs employés pour éviter la propagation du virus. «On sait que nos employés sont en contact avec la clientèle et on veut éviter qu’ils soient un vecteur de contamination», a soutenu M. Tremblay.

Même s’il serait «possible» de placer des distributrices de désinfectant à l’entrée des stations pour que le public puisse aussi se désinfecter les mains, «ce n’est pas dans les plans pour l’instant».

La STM empêche aussi à tous ses employés de voyager à l’étranger. Ceux qui sont récemment revenus de voyage ont été placés en isolement préventif.

«Il s’agit de quelques employés», a précisé le directeur général.