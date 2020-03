Les centres d’entraînement ressentent les impacts

Les centres de conditionnement physique sont aussi touchés par la pandémie de la COVID-19 et plusieurs affichent une baisse d’achalandage dans les salles d’entraînement.

Plusieurs bannières de centres de remise en forme ont communiqué avec leur clientèle afin de les rassurer sur les mesures supplémentaires prises pour prévenir la propagation de la COVID-19.

« C’est certain que nous avons une diminution d’achalandage depuis le point de presse du gouvernement, jeudi », indique Claire Tremblay, présidente de la chaîne Énergie Cardio.

En mode prévention

L’entreprise était en mode prévention depuis quelque temps, mais depuis jeudi, des mesures supplémentaires sont en vigueur.

« Nous avons augmenté la fréquence des ménages, des nettoyages de tout ce qui peut être touché par nos clients et on s’assure que nos clients respectent les règles d’hygiène », poursuit-elle.

Même son de cloche pour la chaîne Maxi-Forme Fitness.

« Nous avons mis des affiches un peu partout dans les gyms qui font part des précautions à prendre pour éviter la propagation du virus, ça revient aux recommandations gouvernementales », explique Pierre Doré, propriétaire.

Clients inquiets

M. Doré admet aussi que la pandémie et les annonces du gouvernement québécois, jeudi, ont eu des effets dans les centres.

« C’est certain qu’il y a une panique, il y a eu un petit ralentissement hier (jeudi), explique M. Doré. Les nouvelles ont rendu nos clients un peu inquiets. On a eu un cas en Chaudière-Appalaches, donc les gens en ont parlé beaucoup. »

Il précise que les appareils sont davantage nettoyés et qu’une attention particulière est demandée aux usagers.

Dans les centres Yoga Fitness, on indique qu’il y aura notamment un nettoyage régulier des surfaces et qu’un nettoyage supplémentaire avec une base à l’eau de javel sera effectué par la suite. Les débarbouillettes ne seront plus appliquées à la fin des cours, afin d’éviter autant que possible les contacts entre personnes.

« Évidemment, on est en mode COVID-19, mais on a des normes strictes depuis toujours et là, on double », note la propriétaire, Amélie Beaumont.