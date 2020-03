Les vin blanc, en cinq temps

Même s’il connaît un fort regain de popularité depuis une dizaine d’années, le vin blanc a encore la vie dure.

Souvent confiné à l’apéro et au début du repas, presque toujours servi trop froid (ou carrément glacé !), il demeure dans l’esprit de plusieurs consommateurs un vin de seconde catégorie. Combien de fois j’ai entendu, de passage dans une succursale : « Avez-vous un rouge à me recommander pour le poisson ? Je n’aime pas le vin blanc. » Tous les goûts sont dans la nature, direz-vous, mais chaque fois, j’ai envie de me retourner et de dire : « Tous les vins blancs ? Vraiment ?! »

Parler du vin blanc comme d’une catégorie uniforme, c’est à peu près aussi limitatif que de mettre toutes les bières dans le même panier. Selon leurs styles, leurs régions et leurs climats d’origine, les blancs peuvent être secs ou moelleux ; discrets ou exubérants ; délicats ou puissants. Ils peuvent séduire votre nez avec leurs parfums de fleurs, de fruits tropicaux, d’agrumes, voire de fumée et de craie, vous titiller le creux des joues avec leur acidité mordante, ou encore vous surprendre par une quasi-absence d’acidité, sans pour autant être dépourvus de fraîcheur.

Curieux ? Voici cinq bouteilles pour vous aider à explorer les visages multiples du vin blanc.

Pascal et Nicolas Reverdy, Sancerre 2018, Terre de Maimbray

Photo courtoisie, SAQ

★★★½ | $$$

Ce sancerre provient d’un assemblage de parcelles situées sur la commune de Maimbray, que Pascal Reverdy et sa belle-sœur Sophie traduisent ici de très belle façon. Le sauvignon blanc, nourri par la chaleur de l’été 2018, déploie des parfums de fruits tropicaux, tirés en bouche par une matière dense et mûre, sans perdre la vigueur naturelle propre au cépage. Un très bon blanc pour comprendre la notion de minéralité.

France 13 % | Vin blanc | 30 $ | 1,3 g/L

Code SAQ : 11888682

Domaine Patrick Baudouin, Anjou 2018, Effusion

Photo courtoisie, SAQ

★★★★½ | $$$½

Si Patrick Baudouin a fait un long détour avant de rentrer dans son Anjou natal, c’était pour mieux y revenir. Il conduit le vignoble de ses ancêtres en agriculture

biologique et vinifie ses vins sans intrants, avec des doses minimales de sulfites. Son Effusion 2018

incarne à merveille le terroir angevin. Vibrant et complexe, intense et structuré, apte à une longue garde, mais déjà si agréable à boire.

France 11,5 % | Vin blanc | 36 $ | 3,1 g/L | BIO

Code SAQ : 11909498

De Wetshof, Chardonnay 2019, Limestone Hill, Robertson

Photo courtoisie, SAQ

★★ | $½

Mise en garde : ce blanc d’Afrique du Sud n’a rien à voir avec l’archétype du chardonnay du Nouveau Monde. Pas de bois ni de goût de beurre. L’élevage sur lies en cuve inox permet de nourrir sa texture, tout en préservant l’expression du fruit. Rien de complexe, mais des saveurs nettes et une agréable rondeur.

Afrique du Sud 13,5 % | Vin blanc | 15,90 $ | 5,1 g/L

Code SAQ : 12862564

Yalumba, Viognier 2018, The Y Series

Photo courtoisie, SAQ

★★½ | $½

Yalumba a été l’un des premiers vignobles d’Australie à planter du viognier, en 1980. Si vous aimez les blancs parfumés, vous ne pouvez rester insensible aux charmes de ce viognier, vendu à prix très attrayant. Les saveurs exubérantes de ce cépage de la vallée du Rhône sont portées ici par une trame grasse et soulignées par une amertume rafraîchissante. Miam !

South Australia 13,5 % | Vin blanc | 14,95 $ | 6,4 g/L

Code SAQ : 11133811

Coupe-Roses, Minervois blanc 2018, Les Schistes

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$½

Fruit d’un assemblage de roussanne et de marsanne, cultivées entre 300 et 450 m d’altitude avec une exposition nord (pour plus de fraîcheur), le vin blanc de Françoise Calvez s’impose une fois de plus par sa structure et par son volume. Un exemple classique des bons blancs du sud de la France : plein et intense en bouche, relativement faible en acidité, mais tout de même désaltérant, grâce à cette sensation saline qui se dessine en finale.

France 13,5 % | Vin blanc | 23,45 $ | 1,4 g/L | BIO

Code SAQ : 894519

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

