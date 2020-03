Manny Ramirez se change les idées chez B45

En pleine pandémie mondiale, les employés de la compagnie de fabrication de bâtons de baseball B45 ont eu droit à toute une visite pour se changer les idées, vendredi matin, quand l’ancienne vedette des Red Sox de Boston, Manny Ramirez, a visité les locaux de l’entreprise de Québec.

Même si le Dominicain de 47 ans a disputé ses dernières rencontres officielles dans le baseball majeur en 2011 avec les Rays de Tampa Bay, il continue d’étirer les bras régulièrement pour le plaisir.

Les dernières rumeurs à son sujet faisaient d’ailleurs état d’un possible retour au jeu en Italie ou au Japon pour la prochaine saison, mais l’annulation de toutes les compétitions sportives d’envergure jusqu’à nouvel ordre en raison des menaces de propagation de la COVID-19 pourrait contrecarrer ses plans.

N’empêche que Ramirez se trouvait à Québec vendredi après avoir pris un vol depuis Miami, la veille. Il a logé à l’Auberge Saint-Antoine, un lieu prisé par les grandes vedettes internationales lorsqu’elles sont en visite dans la Vieille Capitale.

Selon le représentant de B45 auprès des équipes des ligues majeures, l’ancienne gloire tenait depuis longtemps à découvrir les installations de la compagnie en raison de son amour pour les bâtons en bouleau jaune qu’elle conçoit.

Photo courtoisie

«Ça fait quelques années qu’il tripe sur nos bâtons, et lundi, il m’a appelé un peu de nulle part pour me dire qu’il voulait aller à Québec. Je lui ai dit qu’on allait organiser le tout. Il voulait comprendre pourquoi nos bâtons étaient aussi spéciaux et aussi bons. La plupart des joueurs n’ont aucune idée comment un bâton est confectionné», a expliqué Kevin Young, joint par Le Journal en Arizona où il rencontrait les joueurs avant que les camps d’entraînement soient interrompus en raison de la pandémie.

B45 possède une soixantaine de clients dans le baseball majeur, dont le Québécois Abraham Toro, le troisième-but des D-Backs Eduardo Escobar et le voltigeur étoile Ketel Marte, aussi des D-Backs.

«Impressionnant»

Directeur du développement pour la compagnie fondée en 2004, Mathieu Vallières a pris part au tour du propriétaire en compagnie de celui qui a frappé 555 circuits et maintenu une moyenne au bâton de ,312 en 19 saisons avec Cleveland, Boston, Los Angeles (Dodgers), Chicago (White Sox) et Tampa.

«On a commandé six bâtons personnalisés pour lui. Ce n’est pas tout le monde qui ferait le chemin pour venir ici. Les gars de l’entrepôt étaient impressionnés de le voir. On ne s’est pas donné la main à cause du virus, mais on pouvait voir qu’il avait une bonne main et une bonne prestance. Il était vraiment cool», a-t-il raconté après coup.

Joueurs intéressés

Vallières et ses collègues avaient eu droit à la visite d’Abraham Toro plus tôt cet hiver. Et si l’on se fie à Kevin Young, ils pourraient bien recevoir d’autres clients prestigieux au cours des prochains mois.

«Il y a beaucoup de joueurs qui me demandent d’aller visiter. Ce n’est pas toujours évident avec leur horaire. Je sais que Carlos Gonzalez est intéressé. Moi, je suis chanceux, car je vis beaucoup avec ces gars-là et je suis dans le milieu, mais pour les gars de l’entrepôt, c’est une petite visite qui donne de l’énergie», a-t-il souligné. Comme quoi il n’y a pas que de mauvaises nouvelles sur la planète sportive.

Camps d’entraînement: «Le désert» dans le désert arizonien

Kevin Young était aux premières loges lorsque le baseball majeur a annoncé qu’il cessait temporairement ses activités.

Toujours en Arizona, le représentant de B45 continue de rencontrer dans la mesure du possible certains joueurs à l’extérieur des sites d’entraînement en vue de la prochaine saison régulière dont le début a été reporté de deux semaines.

«Je réussis à aller voir les joueurs que je connais personnellement on the side, mais tout est fermé, que ce soit les vestiaires, les sites, il n’y a pas de médias. C’est le strict minimum sur les sites et c’est comme si c’était le désert, mais les joueurs s’entraînent quand même», a mentionné cet ancien joueur des Capitales de Québec qui réside dans la région de Montréal.

COVID-19 : retour prématuré du sport-études

Par ailleurs, le programme sport-études baseball des Canonniers de Québec a été forcé de devancer la fin de son voyage annuel en Floride en raison des menaces liées à la propagation de la COVID-19. Au total, ce sont une centaine de jeunes qui ont repris la route vers le Québec, vendredi.

«Nous avions deux groupes, l’un à Coco Beach, et l’autre à St. Petersburg. On avait un tournoi et des matchs préparatoires, mais on a devancé de 48 heures notre retour. Ça semble en contrôle là-bas [en Floride], mais je pense pas qu’ils soient aussi proactifs que ce qu’on a vu au Québec. Comme j’ai dit aux parents, c’est toujours mieux d’être prudent que l’inverse alors que ça pourrait avoir des conséquences graves», a expliqué l’entraîneur et responsable du programme, Jean-Philippe Roy.