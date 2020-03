Masques et désinfectant sur Kijiji: incursion dans le marché noir du coronavirus

MONTRÉAL | Des bouteilles de gel désinfectant sont affichées sur Kijiji à des prix allant jusqu’à 250 $: des particuliers profitent de l’épidémie de coronavirus et des tablettes vides dans les pharmacies pour faire des affaires d’or. Incursion dans cet univers.

Mercredi 11 mars 2020, 15 h. Un vendeur a donné rendez-vous à notre journaliste, qui se prétendait comme un simple client, dans le stationnement d’un Tim Hortons dans l’est de Montréal.

Il arrive avec quelques minutes de retard avec un petit sac de papier blanc à la main, comme ceux qu’on retrouve à la pharmacie. Le précieux emballage contient deux bouteilles de Purell de 354 ml, qu’il vend 50 $.

Capture d'écran Kijiji

L’argent est échangé et la poignée de main remplacée par un coup de coude, par mesure préventive. Pendant la conversation, l’homme suggère fortement à notre journaliste de garder les bouteilles dans ses mains, car «on ne sait jamais»; le désinfectant est populaire par les temps qui courent.

«Ce n’est pas une "business" que je fais, j’en ai seulement quatre [bouteilles] au total», a-t-il assuré pendant la conversation.

L’homme à la retraite disait être conscient qu’il vendait la bouteille presque le triple de sa valeur marchande, mais ajoutait que certains vendeurs étaient bien plus avares que lui. «J'ai vu des bouteilles à 100 $, je n’en reviens pas. C’est déjà à la limite, ce que je fais en ce moment», a-t-il concédé.

Capture d'écran Kijiji

Purell à 250 $

Dans plusieurs pharmacies de Montréal, pas la peine de chercher des pots de gel désinfectant: les tablettes sont complètement vides, et ce, depuis plusieurs jours déjà.

C’est probablement ce qui explique qu’un annonceur ait affiché une bouteille de Purell à 250 $ sur Kijiji, alors qu’elle vaut habituellement 5 $.

Les exemples moins extrêmes – mais quand même dispendieux – ne manquent pas. On trouve aussi des masques chirurgicaux jetables à un prix d’or, alors qu’un vendeur tente par exemple de vendre ses 10 masques pour 10 $, tandis qu’on peut normalement trouver des boîtes de la même quantité à 4,50 $ chez le marchand du coin.

Négociations

Les négociations n'ont pas toujours été simples entre notre journaliste et les vendeurs. L’un d’entre eux, qui semblait avoir une quantité industrielle de désinfectant qu’il vendait 40 $ l’unité, ne prenait des commandes que pour six bouteilles et plus.

Avec un autre, qui proposait un paquet de 50 masques jetables pour 50 $, les pourparlers ont fini par tomber à l'eau, alors qu'il a cessé de nous répondre. «Je vais te le laisser à ce prix, même si je voulais les augmenter», précisait-il pourtant.

Des consommateurs offusqués

Après avoir acheté sur Kijiji deux bouteilles de Purell pour 50 $, l’équipe du «24 Heures» les a remises en vente sur le site web au prix de 80 $.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

Les messages de personnes qui défendaient les consommateurs et trouvaient le prix déraisonnable se sont mis à déferler, et l’un d’entre eux a même appelé notre journaliste pour lui dire sa façon de penser.

«Réconfortez-moi en me disant que c'est une blague? Wow. Et moi je vous vends un sac de "haut-le-coeur" pour 100 $. Un nouveau bas pour l’humanité», a notamment écrit une personne par courriel.

Certaines personnes se sont tout de même empressées de demander une adresse pour une rencontre, en demandant même si nous avions de plus grandes quantités disponibles.

«Garde-les [bouteilles] pour toi, on ne [sait] jamais, tu pourrais en avoir de besoin. Ce virus est extrêmement mortel», a d’ailleurs conseillé un internaute.

À l’intérieur d’une journée seulement, le «24 Heures» aurait facilement pu revendre les bouteilles à 80 $. L’annonce a été visionnée 500 fois, et une dizaine de messages nous ont été acheminés.

Les bouteilles seront conservées par l’équipe, qui en fera bon usage notamment lors de ses reportages dans le métro.