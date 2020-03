MLS: On vise une saison complète

Pour le moment, les activités de la Major League Soccer sont arrêtées pour une période de 30 jours et l’intention est de les reprendre par la suite en évitant d’annuler les matchs actuellement reportés.

« Pour planifier un calendrier complet, il faut se donner une date, explique Kevin Gilmore. Je crois que la ligue va regarder les matchs annulés et commencer à les replacer dans le calendrier. »

On a d’ailleurs déjà commencé à demander des disponibilités pour les différents stades accueillant les équipes de la MLS.

Cela dit, il est loin d’être acquis que le circuit Garber atteindra son objectif de reprendre ses activités à la mi-avril.

« On n’a jamais vécu ça, on ne sait pas comment la situation va évoluer sur les 30 prochains jours. On se donne un 30 jours fixe pour regarder », a indiqué le président de l’Impact.

« Le but, c’est d’avoir une saison complète, mais on va regarder au fur et à mesure comment ça va se passer. »

Saison complète

Contrairement à la LNH et à la NBA, qui arrivent à la fin de leur saison, la MLS a la chance d’être en tout début puisque les équipes n’ont disputé que deux matchs sur une saison qui en comporte 34.

Ainsi, la ligue envisage de disputer une saison complète malgré les événements.

« Nous sommes en début de saison et nous avons une marge de manœuvre. On peut jouer une saison complète sans devoir la couper en deux ou renoncer aux séries éliminatoires. »

Et signe d’espoir, la cloche annonçant la vente d’un abonnement de saison a retenti dans les bureaux du Stade Saputo pendant la conférence de presse de Kevin Gilmore.

« Je ne m’attendais pas à entendre ça ce matin », a-t-il admis.

Flexibilité

Si Kevin Gilmore garde espoir de voir la MLS disputer une saison complète, c’est parce que la ligue possède une bonne marge de manœuvre.

« On a de la flexibilité avec le fait que la saison peut être allongée. Les vols nolisés peuvent aussi nous donner de la flexibilité », a-t-il indiqué, en ajoutant que depuis la saison dernière, le calendrier se terminait un mois plus tôt qu’auparavant.

Selon le président de l’Impact, il n’est pas question de jouer des matchs à huis clos, même s’il n’a pas développé sur le fait que d’un point de vue économique, ça n’avait aucun sens pour les équipes qui tirent la majorité de leurs revenus de la vente de billets, puisque les différents contrats de télévision sont loin d’être aussi généreux que ceux dont disposent la NFL, la NBA, la LNH et la MLB.

« La priorité est de jouer devant des stades pleins de partisans qui veulent voir les joueurs en personne. Ce n’est pas une question de savoir si c’est viable, ce n’est pas nécessaire, et je ne veux pas spéculer. »

Et la CONCACAF ?

Quant à la Ligue des champions, la situation est moins claire, même si la CONCACAF a annoncé vendredi la suspension de toutes ses compétitions pour une période de 30 jours.

L’Impact a disputé, mardi dernier, le match aller de son quart de finale contre le club hondurien CD Olimpia, une défaite de 2 à 1 au stade olympique. Le match retour devait avoir lieu au Honduras, mardi prochain.

« Je ne peux pas parler pour la CONCACAF, mais s’ils parlent de 30 jours, j’imagine que c’est parce qu’ils ont l’intention de la finir », a avancé Kevin Gilmore.

Pour revenir à la rencontre de mardi dernier, à laquelle ont assisté 20 243 spectateurs, il n’a pas été question de la disputer dans un stade vide malgré la menace.

« On se fie à la CONCACAF pour prendre la décision et aussi aux autorités publiques. »

Kevin Gilmore a également indiqué que la situation évoluait tellement rapidement qu’il n’était pas toujours évident de prendre des décisions.

« Le match est disputé, le lendemain, les choses changent, et c’est comme ça tous les jours. »