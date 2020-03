Peut-on reporter une élection présidentielle? La COVID-19 force la réflexion

Il s’agit de scruter rapidement les sections sur la politique de plusieurs médias américains pour constater que la gestion de l’épidémie soulève bien des points d’interrogation sur la poursuite de la campagne. Si déjà le calendrier des primaires démocrates est affecté, on se tourne maintenant vers l’histoire et la constitution pour tenter d’obtenir des réponses.

L’histoire offre bien peu de réponses à ceux et celles qui se demandent quand et comment on a géré le report ou l’annulation d’une élection présidentielle. Si nos voisins ont voté en pleine guerre de Sécession ou pendant que les États-Unis participaient à la Deuxième Guerre en 1944, vous devinez qu’il en faudra beaucoup pour freiner l’exercice de la démocratie.

Si des élections locales ont déjà été reportées, jamais une élection présidentielle ne le fut. Un expert cité dans le New York Times hier affirmait qu’en pleine guerre au terrorisme en 20014, l’administration de George W. Bush avait envisagé un scénario impliquant le report de l’élection, mais qu’il fut rapidement abandonné. Le président s’était ensuite imposé devant le démocrate Kerry.

La date de l’élection, le 3 novembre, et la date d’entrée en fonction du président, le 20 janvier, seraient particulièrement difficiles à modifier. Le moment du vote a été fixé par une loi fédérale en 1845. Ça se modifie? Oui! Mais il faudrait alors que le congrès se prononce.

Dans le contexte actuel de polarisation, vous imaginez la difficulté (l’impossibilité?) de s’entendre d’abord dans chacune des deux chambres, puis, de parvenir à un compromis qui satisfasse les deux chambres. La chambre des représentants est à majorité démocrate et le Sénat à majorité républicaine. Une fois voté, ce compromis devrait ensuite être approuvé par le président. Il ne faut jamais dire jamais, mais ici la tentation est forte! Nous pourrions cependant envisager un sécnario dans lequel on prolongerait le vote, ce scénario relèverait cependant de chaque état.

En ce qui concerne les dates d’entrée en fonction du nouveau congrès (parce qu’on vote aussi en tout ou en partie pour renouveler les représentants et les sénateurs), elles sont fixées au 3 janvier pour le nouveau congrès et au 20 janvier pour le président. Cette fois, les dates relèvent de la constitution. Si vous êtes le moindrement familier avec l’histoire américaine, vous savez déjà qu’il est particulièrement difficile de modifier le document et que les procédures sont longues.

Pour l’instant, rien ne me permet d’envisager le report ou l’annulation de l’élection. Si je devais miser sur une approche, elle consisterait à développer des moyens différents et plus sûrs de permettre aux citoyens d’enregistrer leur vote. On travaille déjà dans certains états à s’assurer que les banques de travailleurs d’élection soient mieux garnies qu’elles ne le sont habituellement.

Peu importe ce que républicains et démocrates envisagent, on devra s’en remettre à un cadre légal qui offre peu de flexibilité tout comme on devra respecter la constitution. Même le président devra se soumettre à ces règles. Le pouvoir exécutif ne dispose pas du pouvoir d'annuler ou de reporter une élection.