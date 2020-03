Un cauchemar

C’est surréel. La dernière fois que ça m’est arrivé (en fait, la seule autre fois où ça m’est arrivé), c’est lorsque j’ai vu les tours jumelles tomber à New York.

Je regardais la télé et je me demandais : « Est-ce que je suis vraiment en train de voir ce que je vois ? »

COMMENT FINIRA CE FILM ?

La place Saint-Marc vide.

La place Saint-Pierre de Rome vide.

Des centres-villes déserts.

Comme dans le film où Will Smith jouait la dernière personne vivante sur Terre.

Des salles de spectacles fermées. Des bars fermés. Des restaurants fermés. Des écoles fermées. Des églises fermées.

Un pays complet en quarantaine.

« Est-ce que je suis vraiment en train de voir ce que je vois ? »

Dans son essai Life : The Movie, l’un des meilleurs livres que j’ai lus dans ma vie, le journaliste américain Neil Gabler dit qu’on regarde tellement de films et de séries, on passe tellement de temps devant un écran que parfois, on a l’impression que notre vie est un film.

Or, ce film, je ne sais pas comment il va finir.

Je n’en ai pas la moindre idée.

D’autant plus qu’il n’y a aucun scénariste.

On l’improvise au fur et à mesure. On l’écrit au moment même où on le vit.

On est à la fois acteur et spectateur.

On se dit : « Ça va sûrement bien finir, ça finit toujours par bien finir. »

En même temps, qui peut savoir ?

Après tout, la pandémie de grippe espagnole a commencé comme ça, elle aussi.

Deux cas ici, dix cas là, cent cas, mille...

Des millions.

QUI VIT, QUI MEURT ?

En Italie, la Société d’anesthésie, d’analgésie, de réanimation et de soins intensifs a demandé aux travailleurs du système de santé d’arrêter de vouloir soigner tous les gens atteints.

« Vous ne le pourrez pas, c’est impossible. Vous êtes sous-équipés, épuisés. Il faut privilégier les jeunes. »

On est rendu là.

On doit choisir qui sera soigné et qui ne le sera pas.

Qui sera sauvé et qui sera laissé à son sort.

De dire un médecin : « Depuis ces derniers jours, nous devons choisir qui intuber, entre un patient de 40 ans et un de 60 ans qui risquent tous les deux de mourir. C’est atroce et nous en pleurons, mais nous ne disposons pas d’appareils de ventilation artificielle en nombre suffisant. »

Ça se passe aujourd’hui. Maintenant. En Italie. Un pays doté d’un des meilleurs systèmes de santé au monde.

« Est-ce que je suis vraiment en train de voir ce que je vois ? »

À QUAND LE T-SHIRT ?

J’essaie de ne pas paniquer. De rationaliser. De garder la tête froide.

Après tout, nous ne sommes pas au Moyen Âge, nous pouvons tripoter notre ADN et envoyer des sondes aux confins de l’espace, sûrement, nous trouverons un vaccin, c’est une question de semaines, de mois...

Dans cinq ans, des gars en gougounes se promèneront sur la plage avec des t-shirts disant : « J’ai survécu à la crise du coronavirus ! »

Non ?