VALIQUETTE, Victor



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Victor Valiquette, conjoint de feu Huguette Henry, survenu au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci le 9 mars 2020, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Andrée) et Carole (Scott), ses petits-enfants Joëlle, Alexa, Tyler, Maxime et Roxane, son arrière-petite-fille Eva ainsi que Mégane, son arrière-petite-fille à venir, ses neveux et nièces, la famille Henry, la famille Haineault ainsi que plusieurs parents et amis.Conformément aux volontés de Victor, ses proches se retrouveront pour un dernier hommage dans l'intimité familliale.La famille tient à remercier l'équipe des soins du centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci.