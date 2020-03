CHEVALIER, Jacques



À Montréal, le 11 mars 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Jacques Chevalier, époux de Mme Carole Linteau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille de coeur Éléna, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Avis de report de funérailles, dans les circonstances de pandémie CODID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements publics, la famille de M. Jacques Chevalier a pris la décision de reporter les funérailles à une date ultérieure.Tél :514-498-7682Condoléances :www.cfdt.caEn sa mémoire, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié.