DE LAFONTAINE, Serge



À son domicile de Greenfield Park, le 4 mars 2020, paisiblement et entouré des siens, est décédé à l'âge de 66 ans, M. Serge De Lafontaine, époux de feu Mme Ginette Harvey.Il laisse dans le deuil ses enfants Eric, Elisa (Martin) et Amélie (Jean-Luc), ses petits-enfants Eliane, Livia et Oli, sa mère Jeannine, ses frères Michel (Hélène), Gaetan (Jeannette) et sa soeur Suzanne (Mario), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la cérémonie et l'inhumation se feront dans l'intimité.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Victor-Gadbois serait apprécié, en mémoire de Serge De Lafontaine.