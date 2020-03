DESLONGCHAMPS, Cécile



À Montréal, le 10 mars 2020, est décédée Mme Cécile Deslongchamps, mère de feu Michel Gignac.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert et Jeannine (Denis), ses petites-filles Cynthia (Martin), Jessica (David) et Nathalie(Anthony), ses arrière-petits-fils Benjamin et Hugo.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele mercredi 18 mars dès 15h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 19h au salon même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec.