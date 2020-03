BÉDARD (née PIQUETTE)

Madeleine



À Laval, le 8 mars 2020, à l’âge 94 ans, est décédée Mme Madeleine Piquette, épouse de feu M. Ferdinand Bédard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Raymond), Michel (feu Jocelyne, France), Pierre, ses petits-enfants Catherine, Nicolas (Claudia), Marie-Michelle (Bastien), Philippe et Amélie (Steve), ses arrière-petits-enfants Juliette, Camille et Louis, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 21 mars dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.