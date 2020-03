LECLERC (née Lanthier)

Clarisse "Claire"



Le 6 mars 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Clarisse Lanthier, épouse de feu M. Gaston Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses filles Johanne et Manon (Jean-Marc Perreault), ses petits-enfants adorés Adam (Julien Le Blanc) et Magali, plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 mars 2020 de 11h à 14h, suivi d'un hommage en la chapelle de:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à l'organisme de votre choix serait apprécié.