GAUTHIER, Louis-Philippe



À Laval, le 7 mars 2020, à l'âge de 39 ans et après un long combat contre la maladie, est décédé M. Louis-Philippe Gauthier, fils de feu Raymond Gauthier et de Carol Ann Renaud.Il laisse dans le deuil les familles Renaud, Gauthier, Thompson ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et tout particulièrement Dr Gaudet et son équipe pour leur dévouement lors de ses fréquentes admissions et visites.Un grand merci pour les précieux services du CLSC Le Marigot. Grâce à leurs dévoués préposés, auxiliaires, infirmières, la vie de Louis-Philippe à la maison s'en est trouvée grandement facilitée.À tous ceux qui ont croisé son chemin durant ces quatre dernières années et lui ont démontré amitié, gentillesse et compassion,La famille vous accueillera dimanche, le 22 mars 2020, de 13h30 à 16h à laUn hommage aura lieu le même jour dès 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal.