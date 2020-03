RÉGIS, Guy



1 juin 1928 - 6 mars 2020À LaSalle, le 6 mars 2020, à l’âge vénérable de 91 ans, est décédé M. Guy Régis, époux en premières noces de feu Mariette Dionne et en secondes noces de feu Huguette Gagnon.Il laisse dans le deuil sa fille Ginette, son fils Gilles, son petit-fils Nicolas, plusieurs neveux et nièces ainsi que ses très précieux amis.La famille vous accueillera dimanche, le 22 mars 2020, de 11h à 16h au complexe funéraire:Une brève cérémonie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de dégénérescence maculaire (AQDM).