BRISSON, Léopold



À Laval, le 1er mars 2020, à l'âge de, est décédé M. Léopold Brisson, époux de feu Jacqueline Locas.Précédé de son fils feu Robert, il laisse dans le deuil ses fils, Jean (Louise) et André (Lucie), ses 2 petites-filles, Geneviève (Joachim) et Stéphanie (Martin), ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants, Vega, Rachel, Lyly Rose et Léon, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval.