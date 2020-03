BESSETTE, Oscar



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le départ d'Oscar Bessette, amant de la terre et de la nature, qui laisse sa tendre épouse Nicole, son amour depuis soixante ans.Il laisse également ses enfants bien-aimés, Martine (Matthieu), Patrice (Nathalie), Estelle (Alain), Marie-Hélène (Pierre) et Chantale (Jean-François), ainsi que ses dix petits-enfants. Il laissera un grand vide dans leur vie et sera remémoré comme ayant été d'une grande générosité pour tous ceux qui l'ont accompagné.La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 mars 2020 de 17h00 à 21h00 et le samedi 21 mars 2020 de 9h00 à 10h30, suivi des funérailles à 11h00 en l'église de Marieville.