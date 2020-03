TURCOTTE (née Pigeon)

Huguette



À Laval, le 19 février, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Huguette Pigeon, épouse de feu M. René Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses filles Ginette (Mario Lecomte), Jocelyne et Johanne (Claude Raymond), ses petits-enfants Jean-François, Sabrina, Geneviève et Stéphanie et leurs conjoint(e)s, ses neuf arrière-petits-enfants, son frère Normand ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele samedi 21 mars dès 11h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.Remerciement aux personnels du CHSLD Vigi l'Orchidée Blanche.