LAROSE, Keith



De Weir, le mercredi 11 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé paisiblement, entouré des siens, M. Keith Larose (retraité de Bell Canada), époux de Mme Gaetane Therrien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Lynda, Steven (Isabelle Tétreault), ses petits-enfants Philip (Audrey), Catherine (Marc-André), Megan (Mitchel) et Shanny (Jordan), sa soeur Elinor, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :974, RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANTle vendredi 20 mars 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le 21 mars 2020 de 13h à 14h. Un hommage lui sera rendu dès 13h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Légion canadienne.