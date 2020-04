MAJOR, Jacques



À Laval, le 1er mars 2020, est décédé à l'âge de 89 ans, Jacques Major, fondateur de Groupe CMA, époux de feu Madeleine Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants : Ruth (René), Daniel (Louise), Jean-Pierre (Suzanne), Sylvain (Lucie) et Fabien (Josée) ; ses petits-enfants : Véronique, David, Adèle, Alexandre, Valérie, Sandrine, Félix, Bastien et Christophe ; ses arrière-petits-enfants : Zoé, Sofia, Marguerite, Simone et Hubert; des belles-soeurs, neveux et nièces.En raison des circonstances exceptionnelles, la visite et les funérailles ont été annulées. Une cérémonie d'adieu aura lieu plus tard, lors d'une rencontre privée.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Idola-Saint-Jean.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.