DESFORGES LEBUIS

Jacqueline



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Jacqueline Desforges, le 6 mars 2020 à l'âge de 79 ans.Elle laisse dans le deuil son époux André, sa fille Nathalie (Michel), sa soeur Léonne, son frère Guy, ses belles-soeurs Jeannine et Rita, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances à une date ultérieure qui reste à confirmer:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.