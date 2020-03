Achetez du cinsault, pas tu papier toilette!

Vinifié par Adi Badenhorst, un des vignerons les plus talentueux d’Afrique du Sud (les cuvées « Sécateur », « Curator » et « Papegaai » c’est lui!), ce rouge à base de cinsault vous aguichera à coup sûr! C’est bien parfumé (figue, lavande, violette, épices, fraise confite, cerise), nourri, avec des tanins lisses, et doté d’une acidité salivante. D’une grande buvabilité avec une finale finement fumée, il peut faire penser à du gamay de grand terroir. Un des premiers vins du millésime 2019 en SAQ. À boire d’ici 2 ou 3 ans et à servir plus frais que trop chaud (autour de 15-16°C).

AA Badenhorst, The Drifter Cinsault 2019, Malmesbury, Afrique du Sud

18,45 $ - Code SAQ 13057997 – 13 % - 3 g/l

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.