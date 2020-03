Ados et étudiants prêts à faire du gardiennage

Les offres de gardiennage provenant d’ados ou d’étudiants en congé forcé se multiplient sur les réseaux sociaux, une idée qui a semé la controverse, avant que le premier ministre ne l’encourage.

« J’invite tous les jeunes qui sont capables de garder des enfants à le faire », a dit le premier ministre François Legault en conférence de presse, samedi.

« C’est un geste de solidarité [...]. Je suis content de voir qu’il y en a beaucoup qui ont offert leurs services à ceux qui ont de jeunes enfants », a-t-il ajouté.

Les écoles et les garderies seront fermées pour les deux prochaines semaines, ce qui constitue un casse-tête pour les parents qui doivent travailler et n’ont pas de plan B.

Les initiatives d’entraide bourgeonnent donc pour donner un coup de pouce aux familles, d’autres pour rendre service aux gens en isolement volontaire.

Les internautes se déchiraient toutefois samedi à savoir si l’idée d’improviser des services de gardiennage respectait l’esprit de la consigne de fermer tous les services de garde, au point où certains ont reçu des menaces.

M. Legault a donc remis les pendules à l’heure. « J’aime mieux voir des jeunes garder des enfants que des grands-parents qui ont 70 ans et plus », ces derniers étant plus vulnérables face à la COVID-19.

« À la rescousse »

« Au début, on niaisait. Puis, après, on s’est dit : on pourrait le faire pour vrai », raconte Léane Poitras, 16 ans.

Elle fait partie d’un groupe de 12 élèves de 5e secondaire de l’école internationale du Phare, à Sherbrooke, qui a créé un groupe Facebook intitulé « Les gardiennes à la rescousse du COVID-19 ».

Toutes ont déjà suivi un cours de « gardiens avertis » et de réanimation cardiorespiratoire, explique-t-elle.

Elles proposent donc de se rendre en équipe de deux dans les familles qui ont besoin de gardiennage, à raison de 10 $ de l’heure.

En après-midi samedi, au moins une mère allait bénéficier de leurs services.

Un autre groupe du genre, « MTL Babysitting », fait face à une demande si importante que les organisateurs ont décidé de faire des entrevues pour recruter d’autres étudiants.

« On ne pourra pas fournir, sinon », dit Sarah Kroitor, 18 ans, qui fait partie de la vingtaine d’étudiants du collège Dawson à l’origine de cette initiative.

Contribution

Les étudiants sont alors jumelés avec les parents, notamment en fonction de leur lieu de résidence. Une contribution volontaire est demandée, mais sans plus. La priorité est aussi donnée aux familles monoparentales, explique Mme Kroitor.

Au-delà de ces groupes, des individus ont aussi offert leurs services sur les réseaux sociaux samedi.

Certains sont des éducateurs ou enseignants en congé forcé. D’autres se disent disponibles grâce au télétravail.

C’est le cas de Kileka Koulibaly, une mère de deux garçons dans le quartier Ahuntsic-Cartierville à Montréal, qui travaille pour un ordre professionnel où le boulot tourne au ralenti en raison de l’épidémie.

« Je lance ça dans [l’univers], s’exclame-t-elle. Si quelqu’un en a besoin, je suis là ».

Critiquées pour avoir offert leur aide

Photo tirée de Facebook

« Je me suis fait lapider complètement », raconte Geneviève Long, une mère qui a reçu un déferlement de messages de colère après avoir offert de garder quelques enfants pour dépanner des parents.

« Si je te croise sur la rue, je vais t’en crisser une », lui aurait même envoyé un internaute.

Comme le message a été « signalé » à Facebook, elle n’a toutefois pas pu en prendre une capture d’écran, explique la résidente de Chertsey dans Lanaudière.

« En même pas une heure, j’ai reçu 179 commentaires », dont de nombreuses insultes, raconte celle qui est étudiante et éducatrice de formation.

Et elle n’est pas la seule à avoir « mangé une volée de bois vert » en échange de sa générosité.

« Ça nous a vraiment étonnées [...]. Des mères qui attaquent des jeunes de 16 ans », résume Léane Poitras, qui fait partie des élèves du groupe « Les gardiennes à la rescousse du COVID-19 », à Sherbrooke.

« Illégal »

Elles aussi se sont fait taxer d’offrir un service « illégal » par des internautes, une réaction qui illustre la confusion qui existait au sein de la population samedi.

Il faut dire que plusieurs éducatrices en garderie ont reçu la consigne qu’il était interdit de dépanner les parents à la suite de la fermeture de leur établissement, si on se fie aux captures d’écran publiées.

Cette directive ne s’applique toutefois pas aux bons samaritains, le premier ministre Legault ayant encouragé le gardiennage d’entraide samedi.

Être au boulot

Sur les réseaux sociaux, plusieurs parents ont mentionné qu’ils n’avaient pas le choix de continuer à travailler. D’autres ont rappelé qu’il y avait une différence entre une garderie qui réunit des enfants de plusieurs familles et une personne qui se rend dans une famille pour la dépanner.

« Il y a des zones grises. On est pris de court et on fait avec les informations qu’on a », conclut Geneviève Long.

Malgré toutes les critiques reçues, son offre aura été utile à une mère de trois enfants qui habite près de chez elle et qui aura besoin de ses services la semaine prochaine.