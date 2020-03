Allo, les cerveaux

Plus que jamais, on a besoin de notre intelligence, de notre bon jugement et de notre force de caractère. Plus que jamais, on doit se liguer dans un esprit d’équipe exemplaire et faire preuve d’un discernement brillant. C’est le temps de se tenir debout.

Il faudra que, dans trois semaines, un mois et demi ou trois mois, nous soyons capables de regarder en arrière et de nous dire : « Qu’est-ce qu’on a bien réagi ! Qu’est-ce qu’on a été intuitif, clairvoyant, astucieux ! »

Nous glissons rapidement dans du jamais-vu, mais il ne faut pas se laisser déconcentrer par les extrémistes, ceux qui abusent de la situation et les autres en panique.

Il faut d’abord et avant tout être bien et justement informé. Surtout, ne pas tomber dans la démesure. Oui, il y a les cas les plus graves, les endroits les plus durement touchés, mais il y a aussi l’opposé et il y a un juste milieu. Il est important de savoir où nous sommes dans tout ça. Il est crucial de comprendre le juste niveau de risque auquel nous sommes exposés. Jusqu’ici, l’adversaire a fait des dommages, mais nous sommes plus forts que lui et nous ne baisserons pas les bras. Des chercheurs travaillent pour nous, et ils avancent.

TISSÉS SERRÉ ?

Les autorités ont réagi au mieux, nous avons vite adopté--- un comportement responsable, préventif. Nous allons appliquer recommandations et conseils des experts, et nous sommes capables de dissiper le climat d’angoisse, de terreur.

Nous allons plutôt prendre nos responsabilités en protégeant les plus faibles, les plus à risque, et en installant une formidable ambiance d’entraide, de soutien et de conscientisation.

Ne devenons pas fous. C’est quoi, cette déraison au point de vider les épiceries comme des sauvages ? Et cette divagation de peur de manquer de papier de toilette ?

S’il est un peuple intelligent sur cette planète, c’est bien le nôtre. Comme des grandes personnes, comme un peuple tissé serré, nous allons passer au travers ensemble, en équipe. Soyez positifs et confiants !

Je gage sur vous, je gage sur nous.

THE SHOW MUST...

« Nou t’aussi, nos parties sont annulées à cause du coronavi---... russe. » (Les Sénateurs)

Voyant que la LNH, la NBA, la MLS ont cessé leurs activités, un homme fait connaissance avec sa femme et ses enfants !

Ça peut-tu être Trevor Timmins qui a choisi le virus.

Le mini-putt est de retour à RDS.

La réponse de Michel Landry est toute prête lorsqu’on lui demande ce qu’il fait dans la vie : « Du cholestérol et un peu de diabète. »

Solange Rouleau (Auberge Godfroy) veut commanditer une nouvelle division de la Maison Jean Lapointe... la section « Apportez votre vin ».

On n’avait pas eu de tremblement de terre depuis une bonne secousse.

Megane et Harry ne feront plus de conférence de prince.

Pas besoin d’être obèse pour sentir la tonne.

J’espère que vous avez lu cette chronique 249 personnes à la fois.

À DEMAIN DANS LES SPORTS... OU CE QU’il EN RESTE.