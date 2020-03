BOURGET, Claude



Au CHUM, le 28 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Bourget (dit Monseigneur), époux de Mme Jeannine Bourget et père de feu Sylvie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa fille Diane (Jacques), ses petits-enfants Camille, Maxime, son gendre Lucien, ses frères Yvon et Guy, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles traditionnelles. Une commémoration intime et privée sera soulignée avec les proches. L'inhumation aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges au printemps 2020.