LOCAS, Robert



De Laval, le 26 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Locas, époux de madame Denise Dagenais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Alain), Yoland (Marie-Andrée) et Christiane (Dominic), ainsi que ses 6 petits-enfants et ses 5 arrière-petits-enfants.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Monsieur Locas fut fondateur de la Pépinière R.Y. Locas de Fabreville, Laval.La famille recevra vos condoléances à une date ultérieure.