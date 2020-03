ROBERGE, Sr Lucille, c.s.c.

(S. Marie-Camille-de-Rome)



À Montréal, le 10 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Soeur Lucille Roberge (S. Marie-Camille-de-Rome) de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Anita, Alice (Jean), Claire, csc, ses belles-soeurs Fernande (feu Jean) et Denise (feu Gérard), ainsi que ses neveux et nièces.Soeur Lucille a oeuvré dans le monde de l'éducation comme enseignante et animatrice de pastorale, notamment dans les Hautes-Laurentides. Partout on a apprécié son amour du chant et sa capacité de susciter de la beauté et de la joie.Soeur Lucille sera exposée au900 Côte-Vertu, Saint-Laurentle lundi 16 mars 2020, à partir de 18h; une prière communautaire aura lieu à 19h30.Les funérailles seront célébrées dans la chapelle du Pavillon Saint-Joseph, le lendemain, 17 mars à 13h30.