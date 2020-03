LAJOIE, Florient



À la Villa Ste-Anne à Lachine, le 13 février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé Florient Lajoie, époux de feu Madeleine Miron.Il était le fils de feu Edmond Lajoie et feu Rose-Alma Rocheleau de Saint-Didace.Il laisse dans le deuil sa soeur Fernande Lajoie, son filleul Patrick Vincent, de nombreux membres des familles Lajoie et Miron, des amis dont Mme Louise Laliberté.Nous désirons remercier tout le personnel de la Villa Ste-Anne qui a entouré comme une famille et pris soin de Florient au cours des sept dernières années et qui lui ont permis de profiter de la vie.Les personnes désirant lui rendre un dernier hommage seront accueillies le samedi 21 mars 2020 de 13h à 16h au complexeUne cérémonie intime suivra sur place.