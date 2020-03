Canadien: Mattias Norlinder a une entente verbale en place... avec Modo

Les gestes spectaculaires de Mattias Norlinder font saliver les partisans du Canadien de Montréal, mais ceux-ci devront s’armer de patience car, à moins d’un revirement de situation, il ne débarquera pas en Amérique du Nord la saison prochaine.

Au mois de décembre, le Suédois a signé un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 avec le club de Modo, qui évolue actuellement en deuxième division suédoise (Allsvenskan), mais lutte pour accéder à la SHL. Cela dit, peu importe ce qui arrive, l’espoir du Tricolore devrait évoluer dans la meilleure ligue de son pays l’an prochain.

Il existe une clause dans le contrat de Norlinder lui permettant de s’entendre avec une équipe de la SHL si Modo ne parvient pas à grimper d’échelon. Selon le média NSD, le défenseur aurait ainsi une entente verbale en place avec les Indians de Frolunda, l’ancienne organisation d’Artturi Lehkonen, pour se préparer à ce scénario.

La même source rapporte que Norlinder aurait refusé une offre de la part de Lulea, la meilleure formation de la SHL en 2019-2020.

«[Frolunda] est reconnu pour son programme d’entraînement rigoureux et sa feuille de route incroyable en ce qui concerne le développement des joueurs, ce qui a sans doute influencé la décision de Norlinder», a d’ailleurs mentionné le correspondant européen du blogue Habs Eyes On The Prize, Patrik Brexell.

La série trois de cinq opposant Modo à Björklöven dans la Allsvenskan est égale 1-1 et demeure en suspens en raison de la pandémie de la COVID-19. Le gagnant de celle-ci affrontera la pire équipe de la SHL dans une série quatre de sept, avec à l’enjeu une place dans le plus grand circuit en importance en Suède.

Quoi qu'il en soit, il faut prévoir une saison supplémentaire en Europe pour Norlinder avant d'envisager son arrivée à Montréal ou à Laval.

En 34 matchs dans la Allsvenskan cette saison, Norlinder a fait forte impression, récoltant 18 points, dont sept buts, en plus de se voir décerner le titre de meilleur joueur de moins de 20 ans du circuit.