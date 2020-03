Ciné nostalgie: les 20 ans d’«Erin Brockovich»

Le film biographique «Erin Brockovich», réalisé par Steven Soderbergh, a valu à Julia Roberts son unique Oscar et a été un succès au box-office. Mais ce n’est pas tout! Voici 10 faits méconnus sur le long métrage sorti il y a... 20 ans!

– Erin Brockovich (Julia Roberts), mère monoparentale de trois enfants, se trouve un emploi dans le cabinet de l’avocat Ed Masry (Albert Finney). Un jour qu’elle classe des dossiers, elle tombe sur celui qui oppose les Jensen à la Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Elle ne se doute pas qu’elle vient de découvrir que la compagnie empoisonne les résidents de Hinkley, en Californie, depuis des années. Erin Brockovich a indiqué sur son blogue que «le dossier a été réglé en 1996 et j’ai été approchée pour le film et pour la cession de mes droits en 1995. Ce n’est pas avant la fin de 1997 et le début de 1998 que la scénariste Susannah Grant a été embauchée, puis le réalisateur Steven Soderbergh et enfin Julia Roberts.» Des rumeurs veulent que la femme ait vendu ses droits 100 000 $US aux studios Universal! Par ailleurs, si l’idée d’un film a été envisagée, c’est parce que l’épouse du producteur Michael Shamberg voyait le même chiropraticien qu’Erin Brockovich et que ce dernier lui a parlé d’elle.

– Steven Soderbergh a accepté d’être à la barre de ce long métrage tourné en 11 semaines parce qu’il était intéressé par la manière linéaire de raconter l’histoire de la secrétaire juridique, une technique qu’il ne privilégie pas.

– Le réalisateur a confié s’être inspiré du long métrage «Les hommes du président». «Je l’ai visionné très souvent parce que pour mes deux films, ¨Erin Brockovich¨ et ‘Trafic¨, nous essayions de faire des films sur des sujets sérieux de manière divertissante.» Plus surprenante est sa confidence qu’«Erin Brockovich» «est comme un film de ¨Rocky¨, ce qui est très bien si l’on fait un bon ¨Rocky¨. Je crois d’ailleurs que le premier est vraiment bon et c’est ce que j’ai tenté de garder présent à l’esprit.»

– Erin Brockovich a raconté que lorsqu’elle et Ed Masry discutaient pour savoir qui elle aimerait voir dans son rôle, elle mentionnait toujours Goldie Hawn.

– Albert Finney a commencé par refuser le rôle d’Ed Masry. Il a fallu que Danny DeVito, producteur du film, s’en mêle. Il a ainsi fait en sorte que toutes les scènes de l’acteur britannique soient tournées les unes après les autres afin de lui éviter d’être trop longtemps absent de chez lui.

– Julia Roberts a demandé – et obtenu, devenant ainsi la première actrice à franchir cette barre symbolique – un salaire de 20 millions $ US pour le film. Dans les négociations avec les studios, son agent avait insisté sur la nécessité de cesser de payer les actrices moins que les acteurs.

– La première version du film durait... 3 h 15. Steven Soderbergh a donc supprimé 64 minutes, dont une scène dans laquelle Erin tombe malade et se retrouve à l’hôpital en raison des produits toxiques qui contaminent la ville de Hinkley.

– La véritable Erin Brockovich fait une apparition dans le film... en serveuse appelée Julia qui prend la commande de la fausse Erin. Julia Roberts et la vraie secrétaire n’ont toutefois eu aucun contact pendant la production, Steven Soderbergh voulant éviter que l’actrice tombe dans le piège de l’imiter.

– «Erin Brockovich» a pris l’affiche le 17 mars en Amérique du Nord. Les cinéphiles ont été au rendez-vous et le film a engrangé 256,3 millions $ US à travers le monde pour un budget de production de... 52 millions $!

– Julia Roberts est devenue la première actrice à gagner un Oscar, un BAFTA, un Critics' Choice Award, un Golden Globe, un prix du National Board of Review et un Screen Actors Guild Award pour sa prestation. Nommé dans cinq catégories aux Oscars, le film n’en a remporté qu’un seul, soit celui de la meilleure actrice. Quant au cinéaste, il a perdu contre... lui-même pour «Trafic».